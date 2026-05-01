　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。

◯5万8500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　88(　　88)
バークレイズ証券　　　　　　　　40(　　40)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　26(　　16)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　13(　　13)
ソシエテジェネラル証券　　　　 311(　　11)
楽天証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
インタラクティブ証券　　　　　　 7(　　 7)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
JPモルガン証券　　　　　　　　 300(　　 0)

◯5万8750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯5万8875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万9000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　81(　　81)
松井証券　　　　　　　　　　　　24(　　24)
JPモルガン証券　　　　　　　　　20(　　20)
ソシエテジェネラル証券　　　　　17(　　17)
野村証券　　　　　　　　　　　　14(　　14)
楽天証券　　　　　　　　　　　　15(　　11)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 8(　　 8)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　32(　　 8)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 8(　　 8)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万9125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 9(　　 9)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)

◯5万9375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)

◯5万9500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース