「日経225オプション」5月限プット手口情報（1日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 88( 88)
バークレイズ証券 40( 40)
SBI証券 26( 16)
三菱UFJeスマート 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 311( 11)
楽天証券 11( 11)
インタラクティブ証券 7( 7)
BNPパリバ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
JPモルガン証券 300( 0)
◯5万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 81( 81)
松井証券 24( 24)
JPモルガン証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
野村証券 14( 14)
楽天証券 15( 11)
三菱UFJeスマート 8( 8)
SBI証券 32( 8)
BNPパリバ証券 8( 8)
マネックス証券 1( 1)
◯5万9125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
◯5万9500円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 88( 88)
バークレイズ証券 40( 40)
SBI証券 26( 16)
三菱UFJeスマート 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 311( 11)
楽天証券 11( 11)
インタラクティブ証券 7( 7)
BNPパリバ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
JPモルガン証券 300( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 81( 81)
松井証券 24( 24)
JPモルガン証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
野村証券 14( 14)
楽天証券 15( 11)
三菱UFJeスマート 8( 8)
SBI証券 32( 8)
BNPパリバ証券 8( 8)
マネックス証券 1( 1)
◯5万9125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
◯5万9500円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース