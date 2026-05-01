「日経225オプション」5月限プット手口情報（1日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 96( 79)
UBS証券 20( 20)
BNPパリバ証券 20( 20)
松井証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
SBI証券 13( 9)
楽天証券 11( 5)
インタラクティブ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
大和証券 18( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万8625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯5万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
インタラクティブ証券 6( 6)
楽天証券 7( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
◯5万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
BNPパリバ証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 401( 301)
BNPパリバ証券 117( 117)
ソシエテジェネラル証券 78( 78)
SBI証券 88( 42)
JPモルガン証券 40( 40)
UBS証券 35( 35)
楽天証券 26( 26)
岩井コスモ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 5( 5)
松井証券 2( 2)
バークレイズ証券 250( 0)
野村証券 150( 0)
◯5万9125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
◯5万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
BNPパリバ証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
SBI証券 22( 20)
楽天証券 9( 7)
BNPパリバ証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
大和証券 100( 0)
モルガンMUFG証券 100( 0)
◯5万9625円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 20( 20)
ABNクリアリン証券 19( 19)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
BNPパリバ証券 7( 7)
松井証券 2( 2)
◯5万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 114( 14)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
三菱UFJ証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 96( 79)
UBS証券 20( 20)
BNPパリバ証券 20( 20)
松井証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
SBI証券 13( 9)
楽天証券 11( 5)
インタラクティブ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
大和証券 18( 1)
フィリップ証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯5万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
インタラクティブ証券 6( 6)
楽天証券 7( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
◯5万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
BNPパリバ証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 401( 301)
BNPパリバ証券 117( 117)
ソシエテジェネラル証券 78( 78)
SBI証券 88( 42)
JPモルガン証券 40( 40)
UBS証券 35( 35)
楽天証券 26( 26)
岩井コスモ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 5( 5)
松井証券 2( 2)
バークレイズ証券 250( 0)
野村証券 150( 0)
◯5万9125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
◯5万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
BNPパリバ証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
SBI証券 22( 20)
楽天証券 9( 7)
BNPパリバ証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
大和証券 100( 0)
モルガンMUFG証券 100( 0)
◯5万9625円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 20( 20)
ABNクリアリン証券 19( 19)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
BNPパリバ証券 7( 7)
松井証券 2( 2)
◯5万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 114( 14)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
三菱UFJ証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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