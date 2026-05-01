「日経225オプション」5月限コール手口情報（1日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
SBI証券 29( 19)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
松井証券 10( 10)
楽天証券 14( 8)
ドイツ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯6万250円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 178( 178)
松井証券 95( 95)
ソシエテジェネラル証券 72( 72)
SBI証券 93( 57)
楽天証券 21( 21)
バークレイズ証券 20( 20)
UBS証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万9875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 54( 54)
SBI証券 30( 24)
バークレイズ証券 24( 24)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
松井証券 7( 7)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万9625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ビーオブエー証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
松井証券 36( 36)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 4( 4)
マネックス証券 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
SBI証券 3( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
SBI証券 29( 19)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
松井証券 10( 10)
楽天証券 14( 8)
ドイツ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯6万250円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 178( 178)
松井証券 95( 95)
ソシエテジェネラル証券 72( 72)
SBI証券 93( 57)
楽天証券 21( 21)
バークレイズ証券 20( 20)
UBS証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万9875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 54( 54)
SBI証券 30( 24)
バークレイズ証券 24( 24)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
松井証券 7( 7)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万9625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ビーオブエー証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
松井証券 36( 36)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 4( 4)
マネックス証券 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
SBI証券 3( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース