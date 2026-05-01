「日経225オプション」5月限コール手口情報（1日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 483( 183)
ソシエテジェネラル証券 41( 41)
SBI証券 65( 35)
楽天証券 38( 32)
UBS証券 30( 30)
BNPパリバ証券 26( 26)
松井証券 10( 10)
インタラクティブ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
野村証券 200( 0)
バークレイズ証券 100( 0)
◯6万375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
BNPパリバ証券 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 5( 1)
◯6万125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
BNPパリバ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1448( 898)
野村証券 1061( 661)
ソシエテジェネラル証券 285( 285)
ビーオブエー証券 298( 148)
三菱UFJ証券 235( 135)
UBS証券 91( 91)
BNPパリバ証券 161( 61)
SBI証券 138( 54)
東海東京証券 20( 20)
モルガンMUFG証券 20( 20)
楽天証券 20( 18)
ゴールドマン証券 12( 12)
松井証券 11( 11)
みずほ証券 10( 10)
インタラクティブ証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 5( 5)
JPモルガン証券 5( 5)
マネックス証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
◯5万9875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 129( 129)
ソシエテジェネラル証券 60( 60)
三菱UFJ証券 50( 50)
シティグループ証券 32( 32)
UBS証券 25( 25)
SBI証券 16( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
インタラクティブ証券 6( 6)
松井証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
◯5万9625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 57( 57)
SBI証券 33( 23)
SMBC日興証券 20( 20)
楽天証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
松井証券 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
大和証券 100( 0)
モルガンMUFG証券 100( 0)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
シティグループ証券 57( 57)
ABNクリアリン証券 50( 50)
BNPパリバ証券 12( 12)
松井証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 483( 183)
ソシエテジェネラル証券 41( 41)
SBI証券 65( 35)
楽天証券 38( 32)
UBS証券 30( 30)
BNPパリバ証券 26( 26)
松井証券 10( 10)
インタラクティブ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
野村証券 200( 0)
バークレイズ証券 100( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
BNPパリバ証券 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 5( 1)
◯6万125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
BNPパリバ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1448( 898)
野村証券 1061( 661)
ソシエテジェネラル証券 285( 285)
ビーオブエー証券 298( 148)
三菱UFJ証券 235( 135)
UBS証券 91( 91)
BNPパリバ証券 161( 61)
SBI証券 138( 54)
東海東京証券 20( 20)
モルガンMUFG証券 20( 20)
楽天証券 20( 18)
ゴールドマン証券 12( 12)
松井証券 11( 11)
みずほ証券 10( 10)
インタラクティブ証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 5( 5)
JPモルガン証券 5( 5)
マネックス証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
◯5万9875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 129( 129)
ソシエテジェネラル証券 60( 60)
三菱UFJ証券 50( 50)
シティグループ証券 32( 32)
UBS証券 25( 25)
SBI証券 16( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
インタラクティブ証券 6( 6)
松井証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
◯5万9625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 57( 57)
SBI証券 33( 23)
SMBC日興証券 20( 20)
楽天証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
松井証券 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
大和証券 100( 0)
モルガンMUFG証券 100( 0)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
シティグループ証券 57( 57)
ABNクリアリン証券 50( 50)
BNPパリバ証券 12( 12)
松井証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース