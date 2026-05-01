　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 483(　 183)
ソシエテジェネラル証券　　　　　41(　　41)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　65(　　35)
楽天証券　　　　　　　　　　　　38(　　32)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　30(　　30)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　26(　　26)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
インタラクティブ証券　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
野村証券　　　　　　　　　　　 200(　　 0)
バークレイズ証券　　　　　　　 100(　　 0)

◯6万375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)

◯6万250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 8(　　 8)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
インタラクティブ証券　　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 1)

◯6万125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1448(　 898)
野村証券　　　　　　　　　　　1061(　 661)
ソシエテジェネラル証券　　　　 285(　 285)
ビーオブエー証券　　　　　　　 298(　 148)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 235(　 135)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　91(　　91)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 161(　　61)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 138(　　54)
東海東京証券　　　　　　　　　　20(　　20)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　20(　　20)
楽天証券　　　　　　　　　　　　20(　　18)
ゴールドマン証券　　　　　　　　12(　　12)
松井証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
みずほ証券　　　　　　　　　　　10(　　10)
インタラクティブ証券　　　　　　 7(　　 7)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　 5)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
マネックス証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
広田証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万9875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万9750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 129(　 129)
ソシエテジェネラル証券　　　　　60(　　60)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　　50(　　50)
シティグループ証券　　　　　　　32(　　32)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　25(　　25)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　16(　　10)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
インタラクティブ証券　　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万9625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　16(　　16)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)

◯5万9500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　57(　　57)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　33(　　23)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　20(　　20)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 8(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
インタラクティブ証券　　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
大和証券　　　　　　　　　　　 100(　　 0)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 100(　　 0)

◯5万9250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
シティグループ証券　　　　　　　57(　　57)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　50(　　50)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　12(　　12)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース