長く親しまれてきた景色にしばしの別れ

「桜のトンネル」で始まった、老木の伐採。長年親しまれてきた景色がしばらく「お預け」です。

【写真を見る】「桜のトンネル」で伐採されるソメイヨシノの木

伐採が進められているのはソメイヨシノの木。5月1日朝、神戸市灘区にある桜の並木道では、市が委託した作業員によって次々に木が伐採されました。

桜の名所に異変 内部がむき出しになったりキノコが生えているものも…

南北約400mにわたってソメイヨシノが並ぶ通称「桜のトンネル」。満開になると花びらが道路を覆いつくす様は圧巻で、桜の名所として親しまれてきました。

「圧巻ですね。これだけの距離のサクラ並木ってなかなか近くにないですし、歴史を感じる」

ところが、木をよく見てみると…

幹がえぐれ、内部がむき出しになっていたり、キノコが生えていたり。樹齢70年以上とみられる木もあります。

ソメイヨシノ48本中25本が“危険な状況”

神戸市ではおととし、市内の街路樹が強風で倒れた事故を受けてすべての街路樹を調査したところ、ここ「桜のトンネル」でもソメイヨシノ48本中半数以上の25本が危険な状況にあると判明し、今年の花見シーズン終了後に伐採することになったのです。

伐採の日「何十年もかけて育った木があっという間に…さみしい」

そして5月1日。どんどん伐採された桜の木。その様子をさみしそうに見つめる人の姿も…

「とうとういってしまったな。何十年もかけて育った木があっという間に…さみしい」

「けっこう古くなって倒れそうになっているからね。これはやらないといけないし、新しい木をそのあと植えてもらいたい」

神戸市は来年1月にはソメイヨシノの木を新たに植える予定ですが、元の景観に戻るには10年以上かかる見込みで、咲き誇る「桜のトンネル」はしばらくお預けです。