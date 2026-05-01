俳優の石黒賢（60）が1日、今季限りでの現役引退を発表した男子テニスの錦織圭（36＝ユニクロ）にねぎらいのコメントを寄せた。

石黒は「2008年のウィンブルドンで初めて錦織圭選手の試合を見てから、もう18年も経つのですね」と振り返り、「体を酷使するテニスの世界で智力とセンスあふれる技術に魅了され続けてきました。コートを離れれば穏やかで飄々（ひょうひょう）とした素顔 そのギャップも大きな魅力です」と錦織の魅力を語った。

そして「忘れられない試合はいくつも心の中にあります。現役最後の日まで悔いのないテニスを送ってください」とエールを送った。

石黒は戦後日本初のプロテニス選手の石黒修氏（享年80）を父に持つテニス通として知られ、試合の解説を務めるなど長年競技の普及に貢献。何度もインタビューを行うなど、錦織とも長年交流がある。

錦織は、2014年の全米オープンにおいて、男子シングルスでアジア勢初の4大大会準優勝に輝くなど数々の伝説を打ち立てた。また、大坂は18年の全米オープンで日本勢初の優勝を成し遂げるなど四大大会通算4勝。19年にはアジア人初の世界ランキング1位を記録しており、ともに日本テニス界をけん引してきた。