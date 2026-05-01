高橋一生が必死の追跡！ 『ラプソディ・ラプソディ』横浜の街を全力疾走の本編映像解禁
高橋一生が主演し、利重剛が監督・脚本を務めた映画『ラプソディ・ラプソディ』より、主人公・幹夫（高橋）が、自分と勝手に籍を入れていた見知らぬ妻・繁子（呉城久美）を追いかけ、横浜の街を全力疾走する姿を捉えた本編映像が解禁された。
【動画】出会えたはずの“妻”に、なぜか全力で逃げられる!?『ラプソディ・ラプソディ』本編映像
利重剛が『さよならドビュッシー』以来13年ぶりにメガホンをとった本作は、“絶対に怒らない男”・夏野幹夫が、知らない間に籍を入れられていたことをきっかけに、人生が思いがけない方向へと動き出していく様をユーモラスに描き出すハートフルストーリー。
今回解禁された本編映像は、見ず知らずの妻・繁子を探しまわっていた幹夫（高橋）が、花屋で繁子（呉城久美）と緊張の初対面を果たすも次の瞬間、思いがけない追いかけっこが展開する様子を切り取ったもの。
奥で作業をしていた繁子に「僕、幹夫です」と名乗ると、その言葉に一瞬ハッとした表情を見せた繁子だったが、エプロンを外すと、そのまま幹夫の横をすり抜けて店の外へと駆け出してしまう。店を出た幹夫の視線の先には、すでに坂の下へと走り去る繁子の姿が。みるみる小さくなっていくその背中を、慌てて後を追う幹夫。元町公園を軽やかなフォームで駆け抜け、生垣の中や傾斜のある道なき道までも難なく進んでいく繁子に、幹夫は翻弄され続ける。
このままではいけないと作戦を変更した幹夫は、革靴を脱いで運動靴に履き替え、ジャケットを脱いで荷物を預けると、繁子を待ち伏せるための“イメージトレーニング”を開始。反復横跳びのような動きを繰り返しながら、素早く彼女の前に現れるシミュレーションを入念に行い、花屋の裏手のブロック塀の陰に身を潜める。
果たして、この予測不能な“追いかけっこ”の行方は？ 思いがけない出会いから始まる2人の関係の行方に、ますます期待が高まる映像となっている。
突然現れた“見知らぬ妻”との距離を縮めようとする幹夫と、全力で逃げる繁子。他人と深く関わることを避けてきた2人が、ぶつかりながらも向き合っていく先にたどり着いた「人生のかたち」とは――。横浜の街並みを舞台に、ユーモアと軽やかな疾走感を交えて描かれるハートフルストーリーを、劇場で体感したい。
映画『ラプソディ・ラプソディ』は公開中。
【動画】出会えたはずの“妻”に、なぜか全力で逃げられる!?『ラプソディ・ラプソディ』本編映像
利重剛が『さよならドビュッシー』以来13年ぶりにメガホンをとった本作は、“絶対に怒らない男”・夏野幹夫が、知らない間に籍を入れられていたことをきっかけに、人生が思いがけない方向へと動き出していく様をユーモラスに描き出すハートフルストーリー。
奥で作業をしていた繁子に「僕、幹夫です」と名乗ると、その言葉に一瞬ハッとした表情を見せた繁子だったが、エプロンを外すと、そのまま幹夫の横をすり抜けて店の外へと駆け出してしまう。店を出た幹夫の視線の先には、すでに坂の下へと走り去る繁子の姿が。みるみる小さくなっていくその背中を、慌てて後を追う幹夫。元町公園を軽やかなフォームで駆け抜け、生垣の中や傾斜のある道なき道までも難なく進んでいく繁子に、幹夫は翻弄され続ける。
このままではいけないと作戦を変更した幹夫は、革靴を脱いで運動靴に履き替え、ジャケットを脱いで荷物を預けると、繁子を待ち伏せるための“イメージトレーニング”を開始。反復横跳びのような動きを繰り返しながら、素早く彼女の前に現れるシミュレーションを入念に行い、花屋の裏手のブロック塀の陰に身を潜める。
果たして、この予測不能な“追いかけっこ”の行方は？ 思いがけない出会いから始まる2人の関係の行方に、ますます期待が高まる映像となっている。
突然現れた“見知らぬ妻”との距離を縮めようとする幹夫と、全力で逃げる繁子。他人と深く関わることを避けてきた2人が、ぶつかりながらも向き合っていく先にたどり着いた「人生のかたち」とは――。横浜の街並みを舞台に、ユーモアと軽やかな疾走感を交えて描かれるハートフルストーリーを、劇場で体感したい。
映画『ラプソディ・ラプソディ』は公開中。