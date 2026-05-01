『超かぐや姫！』“かぐや”夏吉ゆうこ＆“ヤチヨ”早見沙織が「ray」特別バージョンを一発撮り披露
アニメ映画『超かぐや姫！』より、かぐや役・夏吉ゆうこと月見ヤチヨ役・早見沙織がYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場。BUMP OF CHICKEN「ray」を新規アレンジした「ray 超かぐや姫！Version」を、夏吉が主人公かぐやのセリフを入れた特別版として一発撮り披露する。
【動画】『超かぐや姫！』【Official MV】Reply
「THE FIRST TAKE」は、アーティストによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル。2019年11月15日に開設され、チャンネル登録者数は1190万人（5月1日時点）。
第661回は、Netflix配信後、国内の「今日の映画TOP10」で1位を獲得し、海外の同ランキングでも複数地域で上位入りするなど世界的反響を呼んでいるオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』より、かぐや役・夏吉ゆうこと月見ヤチヨ役・早見沙織が初登場する。
今回披露するのは、バーチャルシンガー・初音ミクとのコラボレーションで2014年当時大きな話題を呼んだBUMP OF CHICKENの楽曲「ray」に、TAKU INOUEが新規アレンジを加え、キャストが歌唱した「ray 超かぐや姫！Version」。作品のエンディングテーマでもある本楽曲を、夏吉がOfficial MVを彷彿とさせる主人公かぐやのセリフを冒頭に織り交ぜた、この場限りの特別パフォーマンスとして一発撮り披露する。
夏吉と早見は「かぐやが世に出る前からずっとずっと愛されているBUMP OF CHICKENさんの名曲というところで重圧もありましたが、かぐやの世界観にもなじむ不思議な感覚もあり、言葉の一つ一つが自分の心に染みてくるような気持ちになりながら、味わうように聴くし歌うしという体験になりました」とコメントを寄せた。
「かぐや（cv.夏吉ゆうこ） ＆ 月見ヤチヨ（cv.早見沙織） from 超かぐや姫！ - ray 超かぐや姫！Version / THE FIRST TAKE」は、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて5月1日22時よりプレミア公開。
【動画】『超かぐや姫！』【Official MV】Reply
「THE FIRST TAKE」は、アーティストによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル。2019年11月15日に開設され、チャンネル登録者数は1190万人（5月1日時点）。
今回披露するのは、バーチャルシンガー・初音ミクとのコラボレーションで2014年当時大きな話題を呼んだBUMP OF CHICKENの楽曲「ray」に、TAKU INOUEが新規アレンジを加え、キャストが歌唱した「ray 超かぐや姫！Version」。作品のエンディングテーマでもある本楽曲を、夏吉がOfficial MVを彷彿とさせる主人公かぐやのセリフを冒頭に織り交ぜた、この場限りの特別パフォーマンスとして一発撮り披露する。
夏吉と早見は「かぐやが世に出る前からずっとずっと愛されているBUMP OF CHICKENさんの名曲というところで重圧もありましたが、かぐやの世界観にもなじむ不思議な感覚もあり、言葉の一つ一つが自分の心に染みてくるような気持ちになりながら、味わうように聴くし歌うしという体験になりました」とコメントを寄せた。
「かぐや（cv.夏吉ゆうこ） ＆ 月見ヤチヨ（cv.早見沙織） from 超かぐや姫！ - ray 超かぐや姫！Version / THE FIRST TAKE」は、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて5月1日22時よりプレミア公開。