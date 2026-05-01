金沢市内の中学校のPTA会計担当者が多額の現金を横領していた問題。学校では1日、総会が開かれ、保護者に今後の対応などが説明されました。全国でも不正会計が後を絶たないPTA。その実情とは…



1日、金沢市の大徳中学校で開かれたPTAの総会。



大きな議題となったのが、会計担当者による多額の着服問題です。



河合 紗花 記者：

「横領した会計担当者は口座の通帳や印鑑を実質的に1人で管理し、自由に出金できる立場にあったということです」

出席した保護者によると、この日の総会ではPTAの会計担当者が昨年度までの3年間にわたり、国際交流事業などの積立金約1600万円を不正に出金。



400万円は返還されたものの、残りの支払いについては今後、民事訴訟も視野に返金を求めることなどが説明されました。



また、会計監査の発覚を逃れるため、収支の偽装や架空支出による粉飾などの行為も確認されていることが報告されました。



保護者は：

「ボランティアでやってるものなので、チェック体制って甘くなってしまうっていうところはあると思うんで」

「もちろん全額回収はしていただかないと。今後の子供たちのこともありますからね」

保護者と教職員の連携を目的に、80年ほど前から各学校で組織された任意団体「PTA」。



本来は、子どもたちの健全な成長に向け、地域でさまざまな活動を行う団体のはずですが…



埼玉ではおととし、市の協議会で数百万円の不正な送金が発覚したほか、去年は大分でも900万円余りの着服が明らかに。



一体なぜ、不正な会計が後を絶たたないのか…



PTAに詳しい専門家は、保護者が運営する組織の実情について次のように指摘します。

PTAに詳しいライター・大塚 玲子 さん：

「お金のプロじゃない人が大きなお金を扱うことになるので、お金の管理の仕方っていうのが素人のやり方で、チェック体制がちゃんと働いていないっていうことがよく起きてしまう」



また、特定の人に役割が集中する体制が、不正の原因になるとも話します。



PTAに詳しいライター・大塚 玲子 さん：

「PTAの役員さんの中で詳しい人に頼っちゃう。その人が分かるから、全部任せちゃうってことが起きがちなんですよね。だから、他の人は分からない部分があるままになってしまうってことが起きやすくて、(不正を防ぐために)複数の保護者、もしくは複数の保護者と先生でお金を管理するっていうところが必須かなと思います」



大徳中のPTAでは今後、学校後援費を活用し、国際交流事業などの予算を確保するほか、印鑑などの管理を一部学校に委託するとしています。



また、石川県警ではPTAからの被害届を受け、捜査を進めるとしています。

