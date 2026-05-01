恋リア番組で話題の内田金吾、『エイベックス・クラン』に所属！ 「初心や感謝を忘れずに取り組んでいきたい」
10代から絶大な支持を得ている内田金吾が、4月1日より「エイベックス・クラン」に所属したことを発表した。「エイベックス・クラン」は、内田のモデルやタレント、俳優としての活動をサポートする。
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内田は佐賀県出身、2008年8月20日生まれの17歳。名門東福岡中高校サッカー部に所属した経歴を持つ。昨年出演した恋愛リアリティショー番組が話題になり子供から大人まで幅広い世代に注目を集め、今年1月にモデルデビュー。持ち前の明るさとサッカーで長年鍛えた運動神経が話題となっている。
高校生No.1イケメンと称賛され、SNSの総フォロワー数は100万人を誇る内田。今後はモデルやタレント活動を軸に据えつつ、SNSを通じた発信にも力を入れていく。また、芝居への挑戦や地元FBSでのレギュラー番組出演も決定しており、多方面での活躍が期待される。
内田は「この度『エイベックス・クラン』に所属となりました。まだ何ものでもない自分を迎えてくれたエイベックス・クランに感謝をして、初心の気持ちや感謝を忘れずに、応援してくれるファンの方や家族の為に新たな場所でスタッフの皆様と一緒に精一杯取り組んでいきたいと思います！ 活動の中で表現、発信する事でたくさんの方の力になれたらと思っております。ぜひ応援よろしくおねがいします！！」とコメントしている。
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内田は「この度『エイベックス・クラン』に所属となりました。まだ何ものでもない自分を迎えてくれたエイベックス・クランに感謝をして、初心の気持ちや感謝を忘れずに、応援してくれるファンの方や家族の為に新たな場所でスタッフの皆様と一緒に精一杯取り組んでいきたいと思います！ 活動の中で表現、発信する事でたくさんの方の力になれたらと思っております。ぜひ応援よろしくおねがいします！！」とコメントしている。