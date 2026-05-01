隠すより「活かす」が正解◎ 【40・50代】が試したい！「大人の白髪ぼかしボブ」

昨今、気になる白髪は暗く染めて隠すのではなく、ハイライトを活用して自然に活かすスタイルが注目を集めているようです。ハイライトなら伸びてきた白髪もぼかしやすいので、メンテナンスも楽になるかもしれません。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が試したくなるような白髪ぼかしボブをご紹介します。

こっくりブラウンのくびれショートボブ

トップをふんわりとカールさせ、ベースをタイトに引き締めたメリハリのあるスタイルです。こっくりとした深みのあるブラウンをベースに細かなハイライトを忍ばせることで、気になる白髪を自然にぼかしています。太く明るく入れるハイライトとは異なり、派手見えせずに白髪をぼかせるのは、嬉しいポイントです。

ニュアンスウェーブの外ハネボブ

ラフな動きのあるニュアンスウェーブと外ハネを組み合わせた、明るめベージュのボブです。明るいベースにハイライトを忍ばせることで、白髪がよりなじみやすい印象◎ 赤みを抑えた透明感のある髪色なので、白髪をぼかしつつ、若々しさもプラスしてくれそうです。

手ぐしでまとまる前下がりミニボブ

地毛風のブラウンベースに細いベージュ系ハイライトをたっぷりとのせた、前下がりのミニボブです。ストレートタッチで毛先だけを内側へ入れるようセットされており、手ぐしで乾かすだけでまとまるようにカット。これまでの一色染めから卒業して、徐々にハイライトを入れることで、メンテナンスをしながらより抜け感のあるカラーが楽しめそうです。

海外風シルエットの長め切りっぱなしボブ

丸みを作らないスクエアシルエットに仕上げた、切りっぱなしの長めボブ。淡くくすんだグレージュをベースにすることで、黒髪よりも白髪がなじみやすい印象です。細めのハイライトがさらに白髪をぼかし、スタイリッシュな雰囲気を引き立ててくれます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yorimitsu_kakimotoarms様、@hair_by_keiko様、@iimuro_yukii様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。