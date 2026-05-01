4月29日、東京・福生市で、男がハンマーで男子高校生を殴るなどしたあと逃走した事件で、警視庁が公開手配していた男を千葉・習志野市で確保し、殺人未遂の疑いで逮捕しました。福生署前から最新情報を伝えてもらいます。

◇

逮捕の一報を受け福生署前には多くの報道陣が駆けつけています。高林容疑者は、1日午後4時すぎに逮捕されましたがその際、暴れる様子はなかったということです。

この事件は、4月29日、東京・福生市で自宅の前にいた17歳の少年をハンマーで殴り、殺害しようとした疑いで現場から逃走していた職業不詳・高林輝行容疑者が公開手配されていたものです。

警視庁は、高林容疑者の行方を追っていましたが、1日午後、千葉県習志野市のアパートの一室にいた高林容疑者の身柄を確保し、殺人未遂の疑いで逮捕しました。

捜査関係者によりますと、警視庁は4月30日の時点で高林容疑者が千葉・習志野市内に逃走していたことを把握し、捜索をしていたということです。

高林容疑者は、車で埼玉県や都内を通過したのち、千葉・習志野市内に逃走していたとみられています。

調べに対し「殺すつもりはなかった」と供述しているということで、警視庁は、高林容疑者の身柄を署に移し詳しく事情を聞く方針です。