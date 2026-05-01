見るからに創作物っぽいフォルムで有名なロボ

ツバメインダストリは2026年4月27日、公式Xで自社開発の搭乗型ロボット「アーカックス」が変形する様子を公開しました。

【動画】おー可変ロボだ！ これが、アーカックスの変形シーンです

アーカックスは、2023年9月から国内で先行受注販売を開始し、同年12月からは世界販売もスタートした搭乗操作型ロボットです。「サイエンスフィクションの世界を、サイエンスリアリティへ」という理念のもと開発され、フィクション作品のように「ハッチを開いてコックピットに乗り込む」という搭乗体験を提供します。

なお、価格は5億円ちかいという非常に高額な製品となっており、「プライベートジェットを購入するよりは安い」という理由から、超富裕層をターゲットにしたレジャー用の乗り物とされています。

本製品は全高4.5m、重量3.5tで、双腕と4脚輪を備え、ビークルモードからロボットモードへと変形します。今回の公式X投稿では、その変形シーンが公開されました。

この投稿には、「リアルレイバーすぎるな」「『ガンヘッド』みがあってかなり好き」といった反応が寄せられています。