のんびりと眠っているパグさんを上から撮影した結果…もうそれにしか見えない！？とある『食べ物』にそっくりな光景が話題になっているのです。

異論なし！思わずそう言ってしまう衝撃的な光景は記事執筆時点で44万回を超えて表示されており、2.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：眠っている犬を『上から撮影してみた』結果…まさかの『食べ物にしか見えない光景』】

カーペットの上で眠る犬→上から撮影した結果…

Xアカウント『@kiyoe70527199』に投稿されたのは、美味しそうな海の幸のお写真…？ではなく、パグ「ウメ」ちゃんのお姿。

カーペットの上で手足を体の下にしまい込むようにして眠っていたというウメちゃん。そのお姿を上から撮影したところ…とある食べ物にそっくりだったというのです。

『食べ物にしか見えない光景』が話題に

ツヤのあるクリーム色、ぷるんと肉厚な楕円形のフォルム、グレーがかった美しい黒の差し色…。

そう、ウメちゃんの寝姿は『生牡蠣』にそっくりだった模様。飼い主さん曰く、過去一の生牡蠣っぷりだったのだとか。

お首周りのたるみやクリーム色の毛並みの濃淡、見れば見るほど『生牡蠣』にしか見えなくなってしまうほどの再現度の高さは、多くのユーザーの目の錯覚を引き起こすこととなったのでした。

この投稿には「異論なし」「大粒のプリプリ」「生牡蠣だ！美味しそう」「かわいい生牡蠣ちゃん」「生牡蠣という発想に笑った」「プリップリですね～」「完全一致」など多くのコメントが寄せられています。

仲良し鼻ぺちゃコンビの日常が大人気

13歳のウメちゃんには、虹の橋を渡った異母姉妹の「モモ」ちゃん、そして妹のような存在のフレンチブルドッグ「くるみ」ちゃんという大切な存在があります。

のんびり屋さんで表情豊かなウメちゃん、お転婆娘のくるみちゃんの日常は個性とユーモアに溢れた愛おしいもの。

ご家族に溺愛されながら、自分らしくマイペースに暮らすウメちゃんとくるみちゃんのお姿は日々多くのユーザーにパグやフレンチブルドッグの魅力、たくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kiyoe70527199」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。