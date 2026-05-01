【福島県で泊まってよかった】24時間温泉三昧。窓から眺める四季折々の自然が魅力な「土湯温泉 はるみや旅館」
栃木県在住・25歳女性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、福島県の「土湯温泉 はるみや旅館」です。
※以下の情報は2026年5月1日15時30分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
▼大きな窓から豊かな自然を一望する癒やしの客室
●回答者コメント
「部屋には大きな窓があり、豊かな自然を一望しながら時間を過ごせた」
チェックイン後は、全10室の落ち着いた客室へ。お部屋に入ると、大きな窓の向こうに広がる土湯の豊かな自然に目を奪われます。四季折々に表情を変える渓流沿いの景色を眺めながら、静かな時間の流れを感じることができるでしょう。日常を忘れさせてくれるような開放感あふれる空間が、旅の始まりを優しく彩ります。
▼時間を気にせず堪能できる客室露天風呂
●回答者コメント
「お風呂が客室にあり、時間を気にせずいつでも温泉に入れた」
お部屋でのひとときをより贅沢にするのが、すべてのお部屋に備えられた温泉です。はるみや旅館では、弱アルカリ性の肌に優しい天然温泉をかけ流しで楽しめます。好きなタイミングで、誰にも邪魔されることなく湯船に浸かる時間はまさに至福。渓流のせせらぎをBGMに、心ゆくまで名湯を堪能してください。
▼空いていればいつでも！ 趣の異なる貸切風呂
お部屋の露天風呂だけでなく、館内にある貸切風呂も魅力のひとつです。渓流露天風呂や展望露天風呂、そして内湯があり、空いているときにいつでも利用できます。趣の異なる湯船を巡りながら、土湯の豊かな源泉を存分に味わう「はるみや旅館」ならではの温泉三昧なひとときが過ごせます。
▼地元の旬を味わい尽くすプライベートな部屋食
●回答者コメント
「部屋食ができて、周りの騒がしさなどを感じず、ゆったりと地元の旬の食材を味わって食べられた」
食事の時間は、そのままお部屋でリラックスして過ごせるのが嬉しいポイント。夕食は、地元の農家とつながり、厳選された旬の食材を用いた「田舎料理」が並びます。周りを気にせず、一品一品丁寧に作られた手作りの味を自分たちのペースで味わえるのは、お部屋食ならではの醍醐味です。福島の豊かな恵みを心ゆくまで楽しみましょう。
所在地：福島県福島市土湯温泉町杉ノ下72
交通手段：東北道 福島西インターより車で約15分／JR福島駅よりタクシーで約30分
▼料金
大人1名：2万3100円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：10:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
Amazonのセール商品から売れ筋ランキングまで、毎日のお買いものがもっと楽しく、もっとお得になる情報をお届け。編集部員による独自レビューなど、ここでしか手に入らない情報も満載です。
(文:All About ニュース編集部)
※以下の情報は2026年5月1日15時30分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
「土湯温泉 はるみや旅館」で渓流の絶景と源泉かけ流しに癒やされる栃木県在住・25歳女性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、福島県の「土湯温泉 はるみや旅館」でした。・宿泊した部屋：あかしや館2階（露天風呂付きの和洋室）
●回答者コメント
「部屋には大きな窓があり、豊かな自然を一望しながら時間を過ごせた」
チェックイン後は、全10室の落ち着いた客室へ。お部屋に入ると、大きな窓の向こうに広がる土湯の豊かな自然に目を奪われます。四季折々に表情を変える渓流沿いの景色を眺めながら、静かな時間の流れを感じることができるでしょう。日常を忘れさせてくれるような開放感あふれる空間が、旅の始まりを優しく彩ります。
▼時間を気にせず堪能できる客室露天風呂
●回答者コメント
「お風呂が客室にあり、時間を気にせずいつでも温泉に入れた」
お部屋でのひとときをより贅沢にするのが、すべてのお部屋に備えられた温泉です。はるみや旅館では、弱アルカリ性の肌に優しい天然温泉をかけ流しで楽しめます。好きなタイミングで、誰にも邪魔されることなく湯船に浸かる時間はまさに至福。渓流のせせらぎをBGMに、心ゆくまで名湯を堪能してください。
▼空いていればいつでも！ 趣の異なる貸切風呂
お部屋の露天風呂だけでなく、館内にある貸切風呂も魅力のひとつです。渓流露天風呂や展望露天風呂、そして内湯があり、空いているときにいつでも利用できます。趣の異なる湯船を巡りながら、土湯の豊かな源泉を存分に味わう「はるみや旅館」ならではの温泉三昧なひとときが過ごせます。
▼地元の旬を味わい尽くすプライベートな部屋食
●回答者コメント
「部屋食ができて、周りの騒がしさなどを感じず、ゆったりと地元の旬の食材を味わって食べられた」
食事の時間は、そのままお部屋でリラックスして過ごせるのが嬉しいポイント。夕食は、地元の農家とつながり、厳選された旬の食材を用いた「田舎料理」が並びます。周りを気にせず、一品一品丁寧に作られた手作りの味を自分たちのペースで味わえるのは、お部屋食ならではの醍醐味です。福島の豊かな恵みを心ゆくまで楽しみましょう。
詳細情報▼アクセス
所在地：福島県福島市土湯温泉町杉ノ下72
交通手段：東北道 福島西インターより車で約15分／JR福島駅よりタクシーで約30分
▼料金
大人1名：2万3100円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：10:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
Amazonのセール商品から売れ筋ランキングまで、毎日のお買いものがもっと楽しく、もっとお得になる情報をお届け。編集部員による独自レビューなど、ここでしか手に入らない情報も満載です。
(文:All About ニュース編集部)