5月10日に初日を迎える大相撲夏場所に向けた横綱審議委員会による稽古総見が1日、行われました。首の大けがを乗り越え、奇跡の十両復帰を果たした炎鵬も姿を見せ、周囲から温かい歓迎を受けていました。

夏場所を前に東京・両国国技館の本土俵で一般公開された稽古総見。注目を集めたのは、2023年の夏場所以来、関取の証・白まわしを締めた金沢市出身の炎鵬でした。

親方衆と挨拶を交わし、「おめでとう」「よく戻ってきた」など声をかけられたということです。

「まずは15日間土俵を務められるよう、しっかり土俵にたてるように」

会場からはひと際大きな拍手が。

炎鵬「とてもありがたい。場所はこれ以上のお客さんと雰囲気だと思うので、想像するだけでワクワクする」

2023年、脊髄損傷の重症と診断され、懸命のリハビリの末、十両に復帰した炎鵬、1日の稽古では一定の手ごたえを感じていました。

炎鵬「雰囲気とか空気感とかを感じながら、場所のこともイメージして、きょう来てすごい収穫があった」「何よりまずは15日間しっかり土俵を務められるように、しっかり土俵に立てるようにということがまず自分の中で一番目の目標」

一方、左肩の痛みで先場所を途中休場した津幡町出身の横綱・大の里は、申し合い稽古には加わらず、四股などで調整を行っていました。