松屋フーズは、とんかつ業態の「松のや」において、5月6日15時から、「国産雪国育ちロースかつ」を販売する。

松のやを支持している人々へ、日ごろの感謝を込めて国産豚シリーズを届ける。北の大地ですくすく育った国産豚を使用したロースは、大満足間違いなしのボリューム感だとか。国産だからこその肉のやわらかさ、ジューシーさ、脂身の甘さが際立つ逸品となっている。素材本来の旨味を最大限に引き出す紅塩を添えて提供する。シンプルに味わう「国産雪国育ちロースかつ定食」だけでなく、海老フライ・ささみかつとの盛合せ定食、「国産雪国育ちロースかつ丼」も用意している。この機会にぜひ、賞味してほしい考え。

［小売価格］

“国産雪国育ち”ロースかつ定食：890円

“国産雪国育ち”鬼おろしポン酢ロースかつ定食：990円

“国産雪国育ち”味噌ロースかつ定食：990円

“国産雪国育ち”ロースかつ＆海老フライ1尾定食：1190円

“国産雪国育ち”ロースかつ＆海老フライ2尾定食：1390円

“国産雪国育ち”ロースかつ＆ささみかつ1本定食：1170円

“国産雪国育ち”ロースかつ＆ささみかつ2本定食：1330円

“国産雪国育ち”ロースかつ＆唐揚げ定食：1190円

“国産雪国育ち”ロースかつ丼：890円

単品“国産雪国育ち”ロースかつ：590円

（すべて税込）

※持ち帰り可能。持ち帰りの際のみそ汁は、別途料金が必要

［発売日］5月6日（水）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp