母の日に「親のスマホ代」を一緒に見直したい！「y.u mobile」で毎月の通信費を節約しよう

初めてでも安心！ シンプルで選びやすい料金プラン

y.u mobileの魅力は、何といっても料金のシンプルさにあります。

音声通話SIMの「シングル」プランは、月額1,070円（税込）で5GBのデータ容量が使えます。これは、大手キャリアの半額以下、場合によっては3分の1以下の金額でスマホが使えるということ。

スマホ代を月に5,000円～8,000円支払っていた人がy.u mobileに乗り換えるだけで、数千円の固定費削減が可能です。

年間に換算すれば、3万円～5万円の節約に。プランはどれもシンプルで、不要なオプションや複雑な契約条件がないため、「何を選んだらいいか分からない」と悩むこともありません。またU-NEXT（※）付きのプランがあるのもうれしいポイントです。

※U-NEXTは映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービスです。

現在のプランは図表1の通りです。

図表1

プラン 料金 容量 シングル ・音声：1,070円・データSMSあり：932円・データSMSなし：800円 5GB（最大10GB※1） シングル U-NEXT ・音声：2,970円※音声のみデータなし 10GB（最大30GB※2） シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データSMSあり：4,082円・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※2）

筆者作成

※1 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。

※2 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

すでにU-NEXTを利用している方は、y.u mobileにすると圧倒的にお得になります。通常、U-NEXTを単体で契約すると月額2,189円（税込）がかかりますが、y.u mobileのU-NEXT付きプラン「シングル U-NEXT」なら月額2,970円であるため、U-NEXTに＋781円でスマホが使えます。



さらに、毎月付与されるU-NEXTポイントを活用すれば、動画コンテンツ・電子書籍の購入以外に、ギガのデータチャージも可能です。すでにU-NEXTをご利用中の方なら見逃せないサービスといえるでしょう。

当面の間、「ギガ倍増特典」というお得な施策が実施されており、以下のように対象プランごとに毎月契約プランのギガが倍増します。



＜シングル（5GB）＞プラン

ギガ5GB+倍増特典ギガ5GB＝10GB

＜シングル U-NEXT（10GB）＞プラン

ギガ10GB+倍増特典ギガ10GB＝20GB

＜シェア U-NEXT（20GB）＞プラン

ギガ20GB+倍増特典ギガ20GB＝40GB

適用日：毎月1日（開通翌月から順次付与）

実施期間：2025年4月1日～（終了日未定）

※ギガ倍増特典については予告なく変更、終了される場合があります。また適用について注意事項がありますので、詳しくはy.u mobileの該当ページをご確認ください。



ギガが無駄にならない！ 永久繰り越しが超便利

y.u mobileでは、使いきれなかったデータ容量を100GBまで永久に繰り越せます。ある月はギガをほとんど使わなかったけれど、別の月ではお出かけが増えて消費量が増えるなど、通信量が一定でない人にとって、ギガの永久繰り越しは非常に便利です。「今月は控えめに使って、来月の旅行に備えよう」など、計画的にギガを使えるのもうれしいポイントです。



スマホの故障が心配な方にも安心！ 修理費用保険が付帯

y.u mobileでは、音声通話SIMを契約しているすべてのユーザーに対し、ユーザー負担0円の「修理費用保険」がつきます。 対象は、スマートフォンの破損や水没、全損、故障などで、年間最大3万円までの修理費用を補償してくれる仕組みです。

たとえば、スマホを落として画面が割れてしまったり、飲み物がかかって動かなくなったりといった、突然のトラブルにも対応。

しかも、個別の申し込みは不要で、契約中であれば自動的に保険が適用されるため、誰でも気軽に安心を得られます。スマホを長く大切に使いたい方や、修理費用の負担を抑えたい方にもうれしいサポートです。



y.u mobileがeSIMに対応！ これから申し込む方が知っておきたいポイント

y.u mobileはこれまで物理SIMのみの提供でしたが、2026年2月25日よりeSIMにも対応したことで、より柔軟な使い方が可能になりました。

新規申し込み時は物理SIMからのスタートとなりますが、開通後にeSIMへ切り替えられるため、eSIM対応スマホを使いたい方も安心です。これからy.u mobileを検討している方は、eSIMという選択肢も視野に入れてみてはいかがでしょうか。



まとめ

母の日は、日頃の感謝を伝えると同時に、これからの生活をより良くするきっかけにもなります。スマホ代のような毎月かかる固定費を見直すことで、無理なく家計の負担を軽減できるのは大きなメリットです。

y.u mobileは、シンプルで分かりやすい料金プランに加え、ギガの永久繰り越しや修理費用保険など、無駄なく安心して使える仕組みが整っています。スマホに詳しくない方でも選びやすく、親世代にも取り入れやすい点が魅力といえるでしょう。

「最近スマホ代どう？」と気軽に声をかけながら、一緒に見直してみるのもひとつの方法です。今年の母の日は、これからの毎日にも役立つ“節約のプレゼント”として、スマホ代の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。

お申し込みは、オンラインで簡単に完結できます。スマホやパソコンからいつでも手続きできるため、忙しい方にもぴったりです。さらに、現在はお得なキャンペーンも実施中。

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執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー