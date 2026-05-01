欧州ＣＬで敗退し、スペインリーグでも３３節消化時点で首位バルセロナに勝ち点９差をつけられて２位と苦しいシーズンを送っているＲマドリード。最近ではモウリーニョ監督の復帰報道が流れるなど、すでに来季の監督招聘（しょうへい）が大きな話題となっている。そうした中、英ＢＢＣが「白い巨人」の次期監督問題を特集した。

まず、最新のモウリーニョ氏招聘報道だが、スペインサッカー界に詳しいジャーナリストのギレム・バラケ氏はＢＢＣに対し、モウリーニョ監督がレアルの決定権を握るペレス会長に”好かれている”のは確かだが、６３歳ポルトガル人闘将は現時点での候補者全員が招聘できなかった場合の『最後の切り札』だという。

ＢＢＣが挙げた候補者は４人。そのうち２人は現在代表監督を務める。１人目は米国代表監督のマウリシオ・ポチェティーノ氏。そして、２人目はフランス代表監督のディディエ・ディシャン氏。ポチェティーノ氏は以前にもレアルの監督候補となり、トットナム、パリＳＧ、チェルシーなどのビッグクラブを渡り歩いた実績がクラブ内で評価され、人気がある。

ディシャン監督もフランス代表という個性豊かな選手がそろうチームで威厳を示し、結果を出し続けている。エムバペの手綱をしっかりと握っていることも大きい。しかし両者とも今夏のＷ杯を指揮するため、プレシーズン半ばからの就任となり、理想のタイミングとは言えない。

第３の候補はＡＣミランのマッシミリアーノ・アッレグリ監督。アンチェロッティ監督の成功を引き継げるイタリアサッカー界の大物で、スター選手管理経験も豊富。また、自身のサッカー理論を押し付けるタイプではないところもＲマドリードと相性が良い。

最後の候補はユルゲン・クロップ氏。ただしＢＢＣの分析では、クロップ監督は全権監督タイプで、カウンタープレスという特定のプレースタイルを選手に要求してチームを自分の型にはめる指導者。これはペレス会長が望む監督像ではなく、メディアをはじめ、クラブ外部の期待が大きい候補者。となると、前リバプール監督の就任は現実性に乏しいが、モウリーニョ監督招聘は、この４人の監督候補が消滅した場合に大きく浮上しそうだ。