Jリーグは1日、来季アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の出場枠拡大を発表した。併せて26―27年シーズンの出場枠配分も決定した。

アジアサッカー連盟（AFC）が4月24日に現行の24チームから32チームの変更を先んじて発表。日本勢はダイレクト（本選出場）3枠＋インダイレクト（プレーオフ:PO）2枠が与えられることになり、Jリーグ各クラブで協議を重ねてきた。

当初の規程通り、25年シーズン王者・鹿島と百年構想リーグ優勝チームはACLE本大会からの出場が決定。さらに昨季成績が優先され、25年2位・柏の出場も確定した。25年3位・京都は百年構想リーグで鹿島が優勝すれば本大会から出場できるが、違うチームが優勝した場合、POからの出場となる。

G大阪はACL2で優勝すればPO出場権獲得。京都がPOに回ったと仮定すれば、本大会は（1）鹿島（2）柏（3）百年構想リーグ王者が本大会、POは（4）京都（5）G大阪で決まるが、G大阪が優勝を逃した場合は「百年構想リーグ2位」→「25年4位・広島」→「百年構想リーグ3位」の順番で出場権が与えられる。

また昨季天皇杯優勝でACL2出場権を得ている町田は百年構想リーグで優勝すればACLE出場に“昇格”。空席になったACL2出場枠は「昨季ルヴァン杯王者・広島」→「25年4位・広島」→「25年5位・神戸」の順で決定するという。

27―28年シーズンの出場枠配分に関しては今後も議論を続ける。