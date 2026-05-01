佐渡の陸上では２日明け方にかけて、暴風に警戒を。また、新潟県では２日明け方にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意が必要です。



新潟地方気象台によると前線を伴った低気圧が、発達しながら日本海を北東へ進み、２日にかけて東北地方を通過する見込みです。また、北陸地方の上空約５５００メートルには、氷点下１８℃以下の寒気が流れ込んでいます。





このため、新潟県では、２日明け方にかけて大気の非常に不安定な状態が続き、局地的に積乱雲が発達するでしょう。また、佐渡の陸上や新潟県の海上では非常に強い風が吹く見込みです。低気圧が予想より発達した場合には、下越の陸上でも暴風警報を発表する可能性があります。◆風の予想１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 １８メートル （３０メートル）下越 海上 ２０メートル （３０メートル）中越 陸上 １５メートル （３０メートル）中越 海上 ２０メートル （３０メートル）上越 陸上 １５メートル （３０メートル）上越 海上 ２０メートル （３０メートル）佐渡 陸上 ２０メートル （３０メートル）佐渡 海上 ２０メートル （３０メートル）２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 １８メートル （３０メートル）下越 海上 ２０メートル （３０メートル）中越 陸上 １３メートル （２５メートル）中越 海上 ２０メートル （３０メートル）上越 陸上 １３メートル （２５メートル）上越 海上 ２０メートル （３０メートル）佐渡 陸上 ２２メートル （３５メートル）佐渡 海上 ２２メートル （３５メートル）佐渡の陸上では２日明け方にかけて暴風に警戒し、下越の陸上では１日夜遅くから２日明け方にかけて強風に注意・警戒してください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。（１日午後４時２９分発表「暴風と雷及び突風に関する新潟県気象情報」より）