逃走から丸2日あまりー。おととい、東京・福生市で発生した殺人未遂事件で、逃走し指名手配されていた44歳の男が午後2時すぎ、千葉県習志野市内で見つかり、逮捕されました。中継です。

警視庁・福生警察署前です。警視庁によりますと、殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、職業不詳の高林輝行容疑者（44）です。

高林容疑者はおとといの午前7時すぎ、福生市加美平で男子高校生（17）の顔を金づちのようなもので殺意をもって複数回殴打し、大けがをさせた疑いが持たれています。

また、高林容疑者は自宅に駆けつけた警察官にサバイバルナイフを突きつけた上で農薬とみられるものを噴射し、混乱に乗じて裏口から抜け出し逃走していて、きのう、警視庁に殺人未遂の疑いで指名手配されていました。

その後、警視庁は高林容疑者が車を使って逃走した可能性があるとみて、近隣の県まで24時間態勢で防犯カメラの「リレー捜査」などを進めて行方を追っていました。

そして、きょう午後2時すぎ、警視庁は、千葉県習志野市内のアパートの一室に潜伏していた高林容疑者を発見し、逮捕したということです。

高林容疑者に抵抗する様子はなく、ナイフなどの凶器は持っていなかったということです。

またその際、高林容疑者は、「殺すつもりはなかった」と供述していたということです。

きょう午後になって捜査関係者への取材で、高林容疑者が使っていたとみられる車が習志野市内で見つかったようだとの情報が入っていました。急転直下、まさにその直後の逮捕だったとみられます。

（Q.東京での事件、千葉県での逮捕となったわけですが、今後、どういった動きになっていきそうでしょうか？）

まずは、高林容疑者が福生警察署にもうすぐ入ってくるというところです。高林容疑者の身柄は、このあと午後6時半をめどに、こちら福生署に到着する予定です。