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気象台は、午後6時12分に、暴風警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表 1日18:12時点

沿岸では、2日未明から2日明け方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風警報【発表】
　2日未明から2日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

■能代市
□暴風警報【発表】
　2日未明から2日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

■横手市
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■男鹿市
□暴風警報【発表】
　2日未明から2日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

■湯沢市
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■鹿角市
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■由利本荘市
□暴風警報【発表】
　2日未明から2日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

■潟上市
□暴風警報【発表】
　2日未明から2日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

■大仙市
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■にかほ市
□暴風警報【発表】
　2日未明から2日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

■仙北市
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■小坂町
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■藤里町
□暴風警報【発表】
　2日未明から2日明け方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■三種町
□暴風警報【発表】
　2日未明から2日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

■八峰町
□暴風警報【発表】
　2日未明から2日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

■五城目町
□暴風警報【発表】
　2日未明から2日明け方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■八郎潟町
□暴風警報【発表】
　2日未明から2日明け方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■井川町
□暴風警報【発表】
　2日未明から2日明け方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■大潟村
□暴風警報【発表】
　2日未明から2日明け方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■美郷町
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■東成瀬村
□なだれ注意報
　3日にかけて注意