【暴風警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表 1日18:12時点
気象台は、午後6時12分に、暴風警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村に発表しました。
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沿岸では、2日未明から2日明け方まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
■横手市
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■男鹿市
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
■湯沢市
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■鹿角市
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■由利本荘市
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
■潟上市
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
■大仙市
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■にかほ市
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
■仙北市
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■小坂町
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■藤里町
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■三種町
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
■八峰町
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
■五城目町
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■八郎潟町
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■井川町
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■大潟村
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■美郷町
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■東成瀬村
□なだれ注意報
3日にかけて注意