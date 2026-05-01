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気象台は、午後6時12分に、暴風警報を鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】山形県・鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表 1日18:12時点

庄内では、2日未明から2日明け方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鶴岡市
□暴風警報【発表】
　2日未明から2日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■酒田市
□暴風警報【発表】
　2日未明から2日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

■新庄市
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■西川町
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■金山町
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■最上町
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■大蔵村
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■戸沢村
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■小国町
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■飯豊町
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■三川町
□暴風警報【発表】
　2日未明から2日明け方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■庄内町
□暴風警報【発表】
　2日未明から2日明け方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■遊佐町
□暴風警報【発表】
　2日未明から2日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s
□なだれ注意報
　3日にかけて注意