気象台は、午後6時12分に、暴風警報を鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】山形県・鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表 1日18:12時点

庄内では、2日未明から2日明け方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■鶴岡市

□暴風警報【発表】

2日未明から2日明け方にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



□なだれ注意報

3日にかけて注意



■酒田市

□暴風警報【発表】

2日未明から2日明け方にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s





■新庄市□なだれ注意報3日にかけて注意■西川町□なだれ注意報3日にかけて注意■金山町□なだれ注意報3日にかけて注意■最上町□なだれ注意報3日にかけて注意■大蔵村□なだれ注意報3日にかけて注意■戸沢村□なだれ注意報3日にかけて注意■小国町□なだれ注意報3日にかけて注意■飯豊町□なだれ注意報3日にかけて注意■三川町□暴風警報【発表】2日未明から2日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 18m/s■庄内町□暴風警報【発表】2日未明から2日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 18m/s□なだれ注意報3日にかけて注意■遊佐町□暴風警報【発表】2日未明から2日明け方にかけて警戒風向 北西・陸上最大風速 18m/s・海上最大風速 20m/s□なだれ注意報3日にかけて注意