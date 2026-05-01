【暴風警報】山形県・鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表 1日18:12時点
気象台は、午後6時12分に、暴風警報を鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表しました。
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庄内では、2日未明から2日明け方まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鶴岡市
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■酒田市
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■西川町
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■金山町
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■最上町
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■大蔵村
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■戸沢村
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■小国町
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■飯豊町
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■三川町
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■庄内町
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■遊佐町
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
3日にかけて注意