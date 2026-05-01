１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比６０円６０銭（０・１３％）安の４万７７５０円６８銭だった。

２日連続で下落した。３３３銘柄のうち、半数超にあたる１９１銘柄が値下がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２２８円２０銭（０・３８％）高の５万９５１３円１２銭だった。前日の米ハイテク株高を受けて日経平均への影響度の大きい半導体関連銘柄が上昇したことで、読売３３３とは異なる値動きとなった。

政府・日銀が為替介入に踏み切ったとの見方が市場で出ており、外国為替市場で急速に円高・ドル安が進んだ。円高による輸出関連企業の業績下押しが意識されたことが相場の重荷となり、東証プライム銘柄の半数以上が値下がりした。一方、決算内容が好感された銘柄には買い注文が集まった。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、電子部品大手のアルプスアルパインの１４・９６％が最大だった。エア・ウォーター（１４・５６％）、日本特殊陶業（５・３４％）と続いた。

上昇率は、決算内容が好感されたＴＯＴＯ（１８・４３％）、住友商事（１７・１２％）、ヤクルト本社（１２・９７％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、１・５２ポイント（０・０４％）高い３７２８・７３。