野食ファン必読！ 激レア山菜「シオデ」を守るマナーと、コシアブラを美味しく採る方法【野草・山菜・きのこ図鑑】

極上食材！ 残すのがマナー

野食ファンのバイブル『野草・山菜・きのこ図鑑』。今回はその著者お二人、茸本朗（たけもと・あきら）さんとHS（エイチエス）さんが参加した書籍大ヒット記念イベントから、内容の一部をお届けします。

山菜の中には、見つけたらテンションが上がる激レアな存在があります。「シオデ」という山菜は、見た目も味わいも「アスパラガス」にそっくりな極上食材です。個体数が少なく見つけるのが非常に困難なうえ、複数本生えていても、株を守るために1本だけを採取して残すのがマナーとされています。

採取したものは出来るだけ早く茹でないと味が落ちる

また、春の山菜として人気が高い「コシアブラ」も、意外な生態を持っています。実は成長すると20mもの大木になる植物なのです。大きく育った木では芽が小さくなってしまうため、人の背丈ほどの若い木から芽を採取するのが、美味しく楽しむためのコツです。杉林が伐採された後の明るい跡地などに生えやすいため、そうした環境を探すのがポイントです。

天ぷらも最高だがアクやクセがなくシンプルな炒め物も美味

自然の恵みである山菜は、採集のマナーを守り、植物の生態や育つ環境をしっかり理解してこそ、長く安全に楽しむことができるのです。図鑑を片手に、宝探しのような採集に出かけてみませんか。

お話を伺ったプロフェッショナル】

茸本朗（たけもと・あきら）

野山で食材を採りつつ、日々の食卓に並べて暮らす「野食ハンター」。

書籍の執筆、漫画の原作や監修などワークジャンルは多岐にわたり、植物に限らず動物や魚介類にも造詣が深い。

YouTubeチャンネル

「野食ハンター茸本朗（たけもとあきら）ch」：https://www.youtube.com/@hunter.takemoto

HS（エイチエス）

きのこ・山菜のYoutubeチャンネル「HS」運営。

高校時代にキノコへの興味に目覚め、実際にきのこ狩りをして暮らしにうまく生かすことに目覚め、現在に至るスペシャリスト。

YouTubeチャンネル

「HS」：https://www.youtube.com/@HSmushroom