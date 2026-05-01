ロンドン序盤、ドル円の値動き落ち着く １５６円台前半＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円の値動きは落ち着いている。ロンドン早朝に157円台前半から一気に155.50付近まで急落する場面があった。しかし、その後すぐに買戻しが入り、前日NY終値156.59近辺へと反発し、現在に至っている。



東京時間には三村財務官が「大型連休はまだ序盤」と述べ、祝日であっても介入を辞さない姿勢を示していた。しかし、急速な値動きが一巡したあとは取引手控えムードが広がっている。ロンドン時間は英国を除く大半の国がメーデーの祝日となっている。



ユーロドルは東京午後に1.1719付近まで軟化したあと、ドル円急落とともにドル売りに反応。足元では1.1748付近に高値を伸ばしている。



USD/JPY 156.34 EUR/JPY 183.64 EUR/USD 1.1745

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