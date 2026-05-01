アジア株 大半の市場が休場、豪州株は反発 アジア株 大半の市場が休場、豪州株は反発

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東京時間17:18現在

香港ハンセン指数 25776.53（休場）

中国上海総合指数 4112.16（休場）

台湾加権指数 38926.63（休場）

韓国総合株価指数 6598.87（休場）

豪ＡＳＸ２００指数 8729.84（+64.02 +0.74%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76913.50（休場）



１日のアジア株市場は労働節（メーデー）のため、大半の市場が休場。中国、香港、韓国、台湾、インド、シンガポール、タイは休場。豪州株は反発。素材、資本財、生活必需品などを中心に買いが広がった。



豪ＡＳＸ２００指数は反発。建築資材メーカーのフレッチャー・ビルディング、配管や水管理製品のリライアンス・ワールドワイド、アウトドア用品のスーパー・リテール・グループ、不動産サービス会社のデクサス、物流サービスのブランブルズが買われた一方で、小売会社のウールワース・グループ、インターネットメディア会社のカー・グループが売られた。

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