お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（61）が1日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。MCのお笑いコンビ「博多華丸・大吉」が出演する他局の番組について「あれ面白い」と話す場面があった。

内村は還暦を過ぎた今でも“動けること”にこだわり、同局の「LIFE!〜人生に捧げるコント〜」では体を張ったコントを披露。今月9、10日にはアリーナでのコントライブ「LIFE! ON STAGE〜マーベラーに捧げるコント〜」を開催する。

同世代のお笑いコンビ「爆笑問題」について、新ネタを「コンスタントに続けていることが凄い」と絶賛し、自身も「ネタ作らなきゃ」。すると大吉は「この後我々2人だけでお酒を飲む仕事があるんですけど…やっぱネタ作ろうか？」と刺激を受けた様子で話した。

華丸・大吉はパジャマ姿でほろ酔いトークを披露する番組「家呑み華大」（BS朝日）に出演している。内村は「この後あれなんだ、BSのあれだ」と反応し、「あれ面白い。俺なんか絶対できないから」と笑いつつ番組をチェックしていることを明かしていた。