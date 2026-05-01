元SKE48メンバーでタレントの山内鈴蘭（31）が1日、自身のXを更新。結婚を発表した。

山内は手書きの文書を掲載し、「私事ではございますが、この度、かねてよりお付き合いさせていただいている方と結婚する運びとなりました」と発表。

「困難には寄り添い、楽しいときには共有し、言葉にすることの大切さを知りました。まだまだ未熟ではございますが、何事にも楽しむ気持ちを大切に、共に人生を歩んでいけたらと思います」と未来を見据え、「応援してくださる皆様 お世話になっている皆様 今の私があるのは、皆様のご支援のおかげです。温かなお気持ちに心より感謝申し上げます」と感謝をつづった。

お相手については「ゴルフが大好きな私たちです！！人生のラウンドを楽しんでいきます！！」と明かし、「これまで出会ったすべての皆様へ本当に、本当に、ありがとうございます」と結んだ。

1994年12月8日生まれ、千葉県出身の山内は、09年にAKB48の9期生オーディションに合格。2014年にSKE48への移籍が発表おなった。21年にグループを卒業。卒業後は得意のゴルフを通じたタレント活動などを行っている。