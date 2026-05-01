歌手で俳優の中山優馬（32）が20日に「ReTRY」と「SPARK」を配信リリースする。昨年1月末にSTARTO ENTERTAINMENTを独立後、初の楽曲配信。「独立後、初となる音楽のリリースです。どちらも自信作です」とアピールした。

「ReTRY」は昨年自身初となる“作・演出・出演”のトータルプロデュースを担当した舞台「ONE MAN’25 −ReTRY−」で初披露し、ショートドラマアプリHelo「奥様は将軍夫人！？今日からオフィスが戦場です」の主題歌にもなった一曲。「SPARK」は今年1月から行った「YUMA NAKAYAMA LIVE TOUR2026 SPARK」で披露した新曲だ。

5、6日に東京・日本橋三井ホールで行われる「ONE MAN’26−Select−」で先行販売。30，31日の大阪・松下IMPホール公演でも販売される。会場限定アザージャケットカードが限定特典として配布される。

デジタルリリースの他、ミニジュエルキーホルダーの形でも同日にタワーレコードで発売。ミニジュエルキーホルダー内のCDに模した円盤「NFC DISC」をNFC対応スマートフォン端末背面にかざし、アプリ上に登録することで、スマートフォンで音楽・映像コンテンツを楽しめる。タワーレコード限定アザージャケットも数量限定にて特典配布される。

中山は「今は配信で手軽に音楽が聴ける時代ですが配信だけでなく、ミニジュエルキーホルダーという新たな試みで音楽と共に特典映像や、CDの4分の1サイズになった商品も手に取って楽しんでいただけたらと思います」と力を込めた。