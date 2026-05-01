ベッキー、瀧山あかねアナとバチバチ！“下心隠しのボディタッチ”に「計算高すぎない？」

4月30日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、人気企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」が放送された。

ABEMAの専属アナウンサーとグラビアの“二刀流”で知られる瀧山あかねが、飲み会でよく使うというボディタッチを実演すると、ベッキーが噛みついて…!?

【映像】瀧山あかねの秘儀“下心隠しのボディタッチ”

以前、ゲストの女性陣が下着やAV、経験人数などについて赤裸々にトークし、話題を呼んだ“小声女子会”。

半年ぶりの実施となった今回、ゲストとしてベッキーと瀧山が初登場した。瀧山に関しては、地上波のトークバラエティ番組の出演自体が初めてだ。

ボディタッチの話題になると、「飲み会でよく使うワザがある」と切り出した瀧山。トイレから酔った状態で出てきたというシチュエーションで、席に戻ろうとした瀧山はフラつき、隣に座る重盛さと美に「あ、ごめ〜ん」と倒れ込むように密着した。

下心を隠した瀧山の自然なボディタッチに、スタジオからは男女ともに「上手い！」「めっちゃかわいい！」「ドキッとする！」といった称賛の声が。しかしベッキーだけは、「やだ〜！」「計算（高）すぎない？」とツッコんだ。

見取り図の2人が、「男はめっちゃドキドキすると思う」「計算とかは思わない」とコメントすると、ベッキーは「女同士だと『あ、やったな』って思う」と反論。ほかの女性陣から共感の声が上がると、ベッキーは「しかも合コンだったらライバルだから『やってんな』っていう」と続け、瀧山を苦笑させた。