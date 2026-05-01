CANDY TUNEが主演を務めるデジタル番組『原宿てれび。』のオフラインイベント『原宿てれび。～イベントをやるということは絶対に楽しませるということです～』を7月1日に豊洲PITにて開催する。

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本番組は、アソビシステムおよび日本テレビの縦型動画ブティック『VIRAL POCKET』とQREATIONが共同制作する、シチュエーションコメディ×バラエティ形式の新感覚デジタル番組。原宿にある小さなテレビ局“原宿てれび。”を舞台に、CANDY TUNEのメンバーが本格的な芝居に挑戦する。

本イベントでは、CANDY TUNEのメンバーが配信番組の延長線上にあるシチュエーションコメディに生で挑戦。収録で実際に使っていたセットを豊洲PITに移設し、配信と同じ臨場感を会場で楽しむことができる。また、メンバーの素のリアクションが見られるバラエティコーナーもライブでは観客参加型となる。

さらに、CANDY TUNEが生歌を披露。曲によっては錦鯉も一緒に歌う予定となっており、一部楽曲では撮影OKタイムも実施される。

そのほか、撮影現場の裏側で起こったNGシーンや未公開映像をイベント限定で特別上映。メンバーがミスについて“公開反省会”コーナーも行う。

（文＝リアルサウンド編集部）