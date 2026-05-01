プロeスポーツチーム『VARREL（バレル）』が、リブランディングに伴い新メンバーとしてプロフィギュアスケーターの宇野昌磨と東大卒プロゲーマーのときどの加入を発表した。

【画像あり】新しいチームロゴも盛り込まれたユニフォームを着用する宇野昌磨・ときど

『VARREL』を運営するCELLORBは、ロゴやユニフォームをし、新たなスタートとして“VARREL REBORN”を発表。あわせて、世界チャンピオン経験者である2名の加入を明らかにした。

『VARREL』は2015年に結成され、国内外のeスポーツシーンで実績を重ねてきたプロeスポーツチーム。今回の新体制では、ゲームを愛するトップアスリートと、競技として世界で戦うプロeスポーツプレイヤーという異なる2つの世界がつながることで、“勝つためのチーム”であると同時に、ゲームの楽しさや熱狂を広げるチームへと進化を図る。

フィギュアスケートの元世界王者であり、大のゲーム好きとして知られる宇野は、「ここが一番ゲームを楽しめる場所だから」と『VARREL』の“GAMER部門”への加入を決めた。今後はフィギュアスケート活動と並行して、YouTubeでの配信企画やイベントなどを通じて、ゲームの魅力を発信していく。

数々の世界大会での優勝経験を持つときどは、「世界一のチームをつくること」を目標に『VARREL』へ加入。“ストリートファイター部門”で選手として戦いながら、CELLORBの取締役としての経営にも引き続き取り組む。

あわせて、ASUSのゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）とのスポンサー契約締結も発表された。刷新されたチームロゴのエンブレムには、チーム、ファン、歴史・文化がつながり循環していく構造をモチーフとして内包し、右上には叡智の象徴であるフクロウが配されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）