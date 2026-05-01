岩手『CHAGU CHAGU ROCK FESTIVAL 2026』最終発表で全19組出そろう いぎなり東北産＆.ENDRECHERI.出演決定
音楽フェス『CHAGU CHAGU ROCK FESTIVAL 2026』の出演アーティスト最終発表が行われ、いぎなり東北産と.ENDRECHERI.の出演が決定。これにより、全19組のラインナップが出そろった。チケットの一般発売は2日午前10時よりスタートする。
【画像】豪華！『CHAGU CHAGU ROCK FESTIVAL 2026』出演アーティスト
同フェスは6月6日、7日の2日間にわたり、岩手・ツガワ未来館アピオ 岩手産業文化センター 野外特設会場で開催される。今回追加されたいぎなり東北産と.ENDRECHERI.はいずれも7日に出演する。
6日は、かわにしなつき、ゴールデンボンバー、STARGLOW、THE RAMPAGE、Do As Infinity、≠ME、美麗-Bi-ray-、FUNKY MONKEY BΛBY’S、ONE OR EIGHTが出演。7日は、いぎなり東北産、.ENDRECHERI.のほか、きゃりーぱみゅぱみゅ、Kroi、日食なつこ、Penthouse、松下洸平、yama、Little Glee Monster、wacciが名を連ねる。なお、Penthouseは角野 隼斗（P）、平井辰典（Dr）は出演せず、サポートメンバーを迎えての出演となる。
また、開催に先立ち、5月2日にはプロモーションイベント『プレCHAGUROCK in イオンモール盛岡』を実施する。「もっと多くの方にチャグロックを知っていただきたい」「音楽で岩手をさらに盛り上げたい」というコンセプトのもと開催されるもので、けっぱって東北、Do As Infinityによるミニライブのほか、オフィシャルグッズの先行販売も行われる。
『プレCHAGUROCK in イオンモール盛岡』は、5月2日午前11時から午後4時まで、岩手・イオンモール盛岡 イーハトーブ広場で開催。観覧は無料で、ミニライブは午前11時30分からけっぱって東北、午後3時からDo As Infinityが出演する。
【画像】豪華！『CHAGU CHAGU ROCK FESTIVAL 2026』出演アーティスト
同フェスは6月6日、7日の2日間にわたり、岩手・ツガワ未来館アピオ 岩手産業文化センター 野外特設会場で開催される。今回追加されたいぎなり東北産と.ENDRECHERI.はいずれも7日に出演する。
また、開催に先立ち、5月2日にはプロモーションイベント『プレCHAGUROCK in イオンモール盛岡』を実施する。「もっと多くの方にチャグロックを知っていただきたい」「音楽で岩手をさらに盛り上げたい」というコンセプトのもと開催されるもので、けっぱって東北、Do As Infinityによるミニライブのほか、オフィシャルグッズの先行販売も行われる。
『プレCHAGUROCK in イオンモール盛岡』は、5月2日午前11時から午後4時まで、岩手・イオンモール盛岡 イーハトーブ広場で開催。観覧は無料で、ミニライブは午前11時30分からけっぱって東北、午後3時からDo As Infinityが出演する。