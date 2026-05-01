Snow Man9人が個性あふれるカラフル衣装で華やかに並ぶ！揃ってポーズを決める姿やぎゅっと寄り添う姿も。初公開オフショットに「9人揃ってるの嬉しい」「イケメン集団」「めめさくの肩組み尊い」

【写真＆動画】Snow Man「オドロウゼ！」MVオフショット／MV衣装の集合ショット／ダブルのセットアップに身を包んだダンスプラクティス映像 他

Snow Manの公式SNSが更新され、「オドロウゼ！」のMVオフショットが公開された。

■Snow Man、「オドロウゼ！」のにぎやかなMVセットで集合

公開された写真には、色鮮やかなリボンやミラーボールが吊るされたにぎやかなセットの中、9人が並ぶ姿が収められている。

セット全体に広がるビビッドな色使いとライティングが楽曲の高揚感を引き立てており、メンバーの個性あふれるスタイリングも印象的だ。ジャケットやシャツをベースにしたスタイルに、それぞれ遊び心のあるアイテムを取り入れ、統一感がありながらも華やかなビジュアルとなっている。

横一列に並んだカットでは、肩を組んだり、ポケットに手を入れたりしながら笑顔を浮かべるメンバーの姿も。別カットでは、全員が揃って指を天に向けるポーズを決めており、楽曲の楽しげなムードが伝わってくる。

さらに、グリーンバックで撮影されたオフショットでは、リラックスした表情で寄り添う9人の姿も公開。カラフルな衣装と自然体な笑顔のギャップが魅力的で、仲の良さが伝わる1枚となっている。

ファンからは「9人揃ってるの嬉しい」「みんなかっこいい」「イケメン集団」「横一列に並んだ時の身長差最高」「めめがいる！」「めめさくの肩組み尊い」「9人の集合写真が愛おしくてだいすき」といった声が寄せられている。

■天を指差すポーズを決めたSnow Man

■MV衣装の集合ショット

■ダンスプラクティス映像ではクラシックなダブルのセットアップに身を包んだ9人

Snow Man

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