香取慎吾、ジャネット・ジャクソンの来日公演にスペシャルゲストとして出演決定

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香取慎吾が、ジャネット・ジャクソンの来日公演『JANET JACKSON JAPAN 2026』にスペシャルゲストとして出演（6月13日Kアリーナ横浜）することが決定した。

■公演の幕開けを飾る特別なステージを創出

『JANET JACKSON JAPAN 2026』では、ジャネット・ジャクソンと多彩なアーティストのコラボレーションによる特別なステージが展開。HANA、BE:FIRSTに続いて出演が発表された香取慎吾は、音楽・アート・エンターテインメントの分野において独自の表現を発信し続け、日本国内のみならず海外でも高い評価を得ている。

香取慎吾は、本公演において、オープニングアクトとして約30分にわたるパフォーマンスを披露。公演の幕開けを飾る特別なステージを創出する。来場者にとって見逃せない内容となることが必至だ。

さらに今回の日本ツアーでは、ポップミュージックの歴史を築いてきたジャクソンファミリーへのトリビュートコーナーが公演内での実施されることも決定。世界的エンターテイナーであるマイケル・ジャクソンを中心としたジャクソンファミリーの音楽とカルチャーへの敬意を込めた特別演出が予定されている。

ジャネット・ジャクソンはこれまで世界で1億6,000枚以上のセールスを記録し、グラミー賞をはじめ数多くの音楽賞を受賞してきたポップミュージック界のレジェンド。今回の日本ツアーは、そのキャリアを象徴する代表曲と圧巻のダンスパフォーマンスで構成される予定となっており、日本の音楽ファンにとって特別なステージとなる。

6月13日のKアリーナ横浜公演では、世界的ポップカルチャーの歴史と、日本を代表する表現者のエネルギーが交差するスペシャルな夜が実現。ライブの詳細は、公式サイトをチェックしよう。

■ライブ情報

『JANET JACKSON JAPAN 2026』

06/09（火）神戸・GLION ARENA KOBE

06/13（土）横浜・Kアリーナ横浜 ※Special Guest 香取慎吾

06/14（日）横浜・Kアリーナ横浜 ※Special Guest BE:FIRST

06/17（水）名古屋・IGアリーナ ※Special Guest HANA

■関連リンク

『JANET JACKSON JAPAN 2026』公式サイト

https://www.ticketport.co.jp/lp/janetjackson2026/

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https://atarashiichizu.com/