SIX LOUNGE、TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』OP主題歌「さよならじゃない方がいい」をCDリリース

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SIX LOUNGEが、新作CDシングル「さよならじゃない方がいい」を6月3日にリリースする。

「さよならじゃない方がいい」は、にフジテレビ「＋Ultra」他にて放送中のTVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2のオープニング主題歌で、アニメ『最強の王様』の世界観を汲み取ったナガマツシンタロウの歌詞にSIX LOUNGEらしい爽やかなロックンロールサウンドが映える一曲。4月29日より配信が開始されていたが、今回CDリリースも決定した。

ジャケットは、このCDのために特別に描き下ろされたアニメ絵柄となっている。また、購入者特典の絵柄も公開された。詳細はオフィシャルサイトで。