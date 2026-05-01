SIX LOUNGE、TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』OP主題歌「さよならじゃない方がいい」をCDリリース
SIX LOUNGEが、新作CDシングル「さよならじゃない方がいい」を6月3日にリリースする。
「さよならじゃない方がいい」は、にフジテレビ「＋Ultra」他にて放送中のTVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2のオープニング主題歌で、アニメ『最強の王様』の世界観を汲み取ったナガマツシンタロウの歌詞にSIX LOUNGEらしい爽やかなロックンロールサウンドが映える一曲。4月29日より配信が開始されていたが、今回CDリリースも決定した。
ジャケットは、このCDのために特別に描き下ろされたアニメ絵柄となっている。また、購入者特典の絵柄も公開された。詳細はオフィシャルサイトで。
■ナガマツシンタロウ コメント
はじめまして。今回オープニング主題歌を担当させてもらいます。SIX LOUNGEです。主題歌のお話をいただき、とても嬉しかったです！疾走感のあるサウンドに、未知なる冒険のドキドキ、大切な人への想いを忘れないように、また明日へ走り出す気持ちを大切に、楽曲を制作しました。よろしくお願いします！
■リリース情報
2026.04.29 ON SALE
DIGITAL SINGLE「さよならじゃない方がいい」
https://erj.lnk.to/OyjIIs
2026.06.03 ON SALE
SINGLE「さよならじゃない方がいい」
https://erj.lnk.to/KzZs2d
■【画像】購入者特典の絵柄
■関連リンク
TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』作品サイト
https://saikyo2dome-tbate.com/onair
SIX LOUNGE OFFICIAL SITE
https://six-lounge.com/