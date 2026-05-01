『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました』7月放送！長谷川育美・上原あゆみら出演 OPは小倉唯・EDは大西亜玖璃
アニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 〜魔導書の力で祖国を叩き潰します〜』が、2026年7月からテレ東、BS11、AT-Xほかにて放送されることが決定した。また、キービジュアルも公開されたほか、長谷川育美、小倉唯、上原あゆみらが追加キャストとして出演する。さらに、オープニングテーマを小倉唯が歌う「Q.E.D.」、エンディングテーマは大西亜玖璃が歌う「グッバイ・ララバイ」になることも明らかになった。
【写真】見たことない姿！小倉唯＆大西亜玖璃の新しいアーティスト写真
『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 〜魔導書の力で祖国を叩き潰します〜』は、「HJ小説大賞2021前期」の受賞作。建国記念パーティーの夜、公爵令嬢エリザベートは、ほかの令嬢に心を移した王太子から突然の婚約破棄を突きつけられ、そのまま牢へ幽閉されてしまう。
すべてを捧げてきた祖国に裏切られたエリザベートは、強力な神器【七つの魔導書（グリモア・セブンス）】を手に亡命を決意。隣国の子爵ルーカスの手を借りて、新生活と商会経営を始める。祖国への凄烈な復讐心を胸に秘めながら。“婚約破棄”×“投獄”された美しき天才令嬢が、最強の魔導書を手に“人脈・経済・武力”を操って裏切者たちに報復する、爽快・大逆転の復讐ファンタジー。
追加キャストはミレイ・カタリア役を長谷川育美、ルノア・カールトン役を小倉唯、ミーシャ・テイル役を上原あゆみが担当する。
『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 〜魔導書の力で祖国を叩き潰します〜』は、「HJ小説大賞2021前期」の受賞作。建国記念パーティーの夜、公爵令嬢エリザベートは、ほかの令嬢に心を移した王太子から突然の婚約破棄を突きつけられ、そのまま牢へ幽閉されてしまう。
すべてを捧げてきた祖国に裏切られたエリザベートは、強力な神器【七つの魔導書（グリモア・セブンス）】を手に亡命を決意。隣国の子爵ルーカスの手を借りて、新生活と商会経営を始める。祖国への凄烈な復讐心を胸に秘めながら。“婚約破棄”×“投獄”された美しき天才令嬢が、最強の魔導書を手に“人脈・経済・武力”を操って裏切者たちに報復する、爽快・大逆転の復讐ファンタジー。
追加キャストはミレイ・カタリア役を長谷川育美、ルノア・カールトン役を小倉唯、ミーシャ・テイル役を上原あゆみが担当する。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優