「日経225ミニ」手口情報（1日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、5月限7311枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月1日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の7311枚だった。
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 7311( 5561)
ABNクリアリン証券 14928( 3928)
バークレイズ証券 5776( 3776)
SBI証券 2237( 1239)
ビーオブエー証券 3566( 566)
東海東京証券 400( 400)
楽天証券 1016( 352)
マネックス証券 265( 265)
三菱UFJ証券 200( 200)
フィリップ証券 198( 198)
松井証券 196( 196)
みずほ証券 11900( 150)
モルガンMUFG証券 6620( 120)
三菱UFJeスマート 257( 119)
光世証券 95( 95)
日産証券 64( 64)
ゴールドマン証券 1061( 61)
シティグループ証券 2559( 59)
インタラクティブ証券 32( 32)
BNPパリバ証券 5005( 5)
UBS証券 4000( 0)
JPモルガン証券 3000( 0)
野村証券 2000( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 128687( 128687)
ソシエテジェネラル証券 83013( 83013)
バークレイズ証券 54495( 54495)
SBI証券 47525( 27693)
松井証券 16787( 16787)
楽天証券 30131( 13187)
日産証券 10655( 10655)
サスケハナ・ホンコン 8275( 8275)
JPモルガン証券 5218( 5218)
モルガンMUFG証券 5173( 5095)
三菱UFJeスマート 7786( 4848)
BNPパリバ証券 4578( 4578)
ビーオブエー証券 4071( 4071)
ゴールドマン証券 3260( 3246)
マネックス証券 3194( 3194)
広田証券 2253( 2253)
みずほ証券 2096( 2018)
UBS証券 1211( 1211)
インタラクティブ証券 1156( 1156)
フィリップ証券 1129( 1129)
野村証券 12( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
三菱UFJeスマート 42( 38)
ABNクリアリン証券 36( 36)
ソシエテジェネラル証券 32( 32)
SBI証券 18( 10)
楽天証券 13( 5)
ドイツ証券 5( 5)
フィリップ証券 5( 5)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 7311( 5561)
ABNクリアリン証券 14928( 3928)
バークレイズ証券 5776( 3776)
SBI証券 2237( 1239)
ビーオブエー証券 3566( 566)
東海東京証券 400( 400)
楽天証券 1016( 352)
マネックス証券 265( 265)
三菱UFJ証券 200( 200)
フィリップ証券 198( 198)
松井証券 196( 196)
みずほ証券 11900( 150)
モルガンMUFG証券 6620( 120)
三菱UFJeスマート 257( 119)
光世証券 95( 95)
日産証券 64( 64)
ゴールドマン証券 1061( 61)
シティグループ証券 2559( 59)
インタラクティブ証券 32( 32)
BNPパリバ証券 5005( 5)
UBS証券 4000( 0)
JPモルガン証券 3000( 0)
野村証券 2000( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 128687( 128687)
ソシエテジェネラル証券 83013( 83013)
バークレイズ証券 54495( 54495)
SBI証券 47525( 27693)
松井証券 16787( 16787)
楽天証券 30131( 13187)
日産証券 10655( 10655)
サスケハナ・ホンコン 8275( 8275)
JPモルガン証券 5218( 5218)
モルガンMUFG証券 5173( 5095)
三菱UFJeスマート 7786( 4848)
BNPパリバ証券 4578( 4578)
ビーオブエー証券 4071( 4071)
ゴールドマン証券 3260( 3246)
マネックス証券 3194( 3194)
広田証券 2253( 2253)
みずほ証券 2096( 2018)
UBS証券 1211( 1211)
インタラクティブ証券 1156( 1156)
フィリップ証券 1129( 1129)
野村証券 12( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
三菱UFJeスマート 42( 38)
ABNクリアリン証券 36( 36)
ソシエテジェネラル証券 32( 32)
SBI証券 18( 10)
楽天証券 13( 5)
ドイツ証券 5( 5)
フィリップ証券 5( 5)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース