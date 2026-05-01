「TOPIX先物」手口情報（1日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万2685枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月1日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2685枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12685( 12685)
ソシエテジェネラル証券 12283( 12283)
バークレイズ証券 10578( 10578)
ゴールドマン証券 4302( 4128)
JPモルガン証券 3570( 3462)
モルガンMUFG証券 3122( 3122)
ビーオブエー証券 2542( 2542)
サスケハナ・ホンコン 1494( 1494)
UBS証券 1112( 1108)
シティグループ証券 889( 889)
SBI証券 785( 739)
BNPパリバ証券 1344( 598)
日産証券 299( 299)
インタラクティブ証券 178( 178)
野村証券 123( 123)
広田証券 87( 87)
ドイツ証券 70( 70)
松井証券 64( 64)
三菱UFJeスマート 46( 44)
SMBC日興証券 59( 29)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12685( 12685)
ソシエテジェネラル証券 12283( 12283)
バークレイズ証券 10578( 10578)
ゴールドマン証券 4302( 4128)
JPモルガン証券 3570( 3462)
モルガンMUFG証券 3122( 3122)
ビーオブエー証券 2542( 2542)
サスケハナ・ホンコン 1494( 1494)
UBS証券 1112( 1108)
シティグループ証券 889( 889)
SBI証券 785( 739)
BNPパリバ証券 1344( 598)
日産証券 299( 299)
インタラクティブ証券 178( 178)
野村証券 123( 123)
広田証券 87( 87)
ドイツ証券 70( 70)
松井証券 64( 64)
三菱UFJeスマート 46( 44)
SMBC日興証券 59( 29)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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