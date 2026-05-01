「日経225先物」手口情報（1日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限7494枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月1日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7494枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7494( 7476)
ソシエテジェネラル証券 4069( 3754)
バークレイズ証券 3655( 3535)
SBI証券 1350( 808)
サスケハナ・ホンコン 749( 749)
ゴールドマン証券 697( 667)
シティグループ証券 647( 637)
楽天証券 838( 492)
松井証券 485( 485)
JPモルガン証券 769( 433)
モルガンMUFG証券 426( 426)
日産証券 324( 324)
ビーオブエー証券 305( 277)
フィリップ証券 204( 204)
三菱UFJeスマート 251( 179)
マネックス証券 159( 159)
インタラクティブ証券 154( 154)
ドイツ証券 142( 131)
みずほ証券 124( 124)
UBS証券 96( 80)
SMBC日興証券 64( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 45( 45)
ABNクリアリン証券 32( 32)
マネックス証券 17( 17)
SBI証券 20( 16)
JPモルガン証券 11( 11)
楽天証券 11( 9)
日産証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 5( 3)
フィリップ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
バークレイズ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7494( 7476)
ソシエテジェネラル証券 4069( 3754)
バークレイズ証券 3655( 3535)
SBI証券 1350( 808)
サスケハナ・ホンコン 749( 749)
ゴールドマン証券 697( 667)
シティグループ証券 647( 637)
楽天証券 838( 492)
松井証券 485( 485)
JPモルガン証券 769( 433)
モルガンMUFG証券 426( 426)
日産証券 324( 324)
ビーオブエー証券 305( 277)
フィリップ証券 204( 204)
三菱UFJeスマート 251( 179)
マネックス証券 159( 159)
インタラクティブ証券 154( 154)
ドイツ証券 142( 131)
みずほ証券 124( 124)
UBS証券 96( 80)
SMBC日興証券 64( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 45( 45)
ABNクリアリン証券 32( 32)
マネックス証券 17( 17)
SBI証券 20( 16)
JPモルガン証券 11( 11)
楽天証券 11( 9)
日産証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 5( 3)
フィリップ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
バークレイズ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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