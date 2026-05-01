　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月1日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7494枚だった。

◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　7494(　　7476)
ソシエテジェネラル証券　　　　4069(　　3754)
バークレイズ証券　　　　　　　3655(　　3535)
SBI証券　　　　　　　 　　　　1350(　　 808)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 749(　　 749)
ゴールドマン証券　　　　　　　 697(　　 667)
シティグループ証券　　　　　　 647(　　 637)
楽天証券　　　　　　　　　　　 838(　　 492)
松井証券　　　　　　　　　　　 485(　　 485)
JPモルガン証券　　　　　　　　 769(　　 433)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 426(　　 426)
日産証券　　　　　　　　　　　 324(　　 324)
ビーオブエー証券　　　　　　　 305(　　 277)
フィリップ証券　　　　　　　　 204(　　 204)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 251(　　 179)
マネックス証券　　　　　　　　 159(　　 159)
インタラクティブ証券　　　　　 154(　　 154)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 142(　　 131)
みずほ証券　　　　　　　　　　 124(　　 124)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　96(　　　80)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　64(　　　 0)

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　45(　　　45)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　32(　　　32)
マネックス証券　　　　　　　　　17(　　　17)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　20(　　　16)
JPモルガン証券　　　　　　　　　11(　　　11)
楽天証券　　　　　　　　　　　　11(　　　 9)
日産証券　　　　　　　　　　　　 6(　　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　　 3)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　　 2)
バークレイズ証券　　　　　　　　 1(　　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース