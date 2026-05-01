『Girls Planet』出演のYOU DAYEON（ユ・ダヨン）、日本デビュー決定 オールラウンダーの実力発揮へ
韓国出身のソロアーティスト・YOU DAYEON（ユ・ダヨン）が、日本デビューすることが5月1日、発表された。
【写真】圧巻のステージを見せたKep1er
YOU DAYEONは、『Girls Planet 999』『SHOW ME THE MONEY』などのサバイバル番組に出演して注目を集め、ボーカル、ラップ、ダンスパフォーマンスのすべてをこなすオールラウンダーとしての実力が評価されている。かつてはガールズグループ・LIPBUBBLE（リップバブル）のメンバーとしても活動し、2023年リリースのシングル「down down down」でソロアーティストとしてデビュー。そして、6月24日に日本コロムビアからアルバム『Dream Rusher』にて、日本デビューを飾ることになった。
日本デビューアルバムは、日本オリジナル楽曲6曲が収録される予定。アルバムのリリースに先立って、アーティスト写真と商品情報が解禁された。アーティスト写真は、日本デビューへの意気込みを感じさせるような力強さと、美しさを表したものになっている。
【写真】圧巻のステージを見せたKep1er
YOU DAYEONは、『Girls Planet 999』『SHOW ME THE MONEY』などのサバイバル番組に出演して注目を集め、ボーカル、ラップ、ダンスパフォーマンスのすべてをこなすオールラウンダーとしての実力が評価されている。かつてはガールズグループ・LIPBUBBLE（リップバブル）のメンバーとしても活動し、2023年リリースのシングル「down down down」でソロアーティストとしてデビュー。そして、6月24日に日本コロムビアからアルバム『Dream Rusher』にて、日本デビューを飾ることになった。
日本デビューアルバムは、日本オリジナル楽曲6曲が収録される予定。アルバムのリリースに先立って、アーティスト写真と商品情報が解禁された。アーティスト写真は、日本デビューへの意気込みを感じさせるような力強さと、美しさを表したものになっている。