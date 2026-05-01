吉井和哉、ドキュメンタリー『みらいのうた』サントラ発売決定 新曲デモやURGH POLICE時代の音源も
昨年12月5日に全国公開された吉井和哉のドキュメンタリー映画『みらいのうた』のオリジナル・サウンドトラック（アルバム）が、7月22日にリリースされることが決定した。
【写真】渋かっこいい…真剣な表情でトークする吉井和哉
同映画は、『第38回東京国際映画祭』に公式出品され、『第35回 日本映画批評家大賞』にて「ドキュメンタリー賞」を受賞するなど、ドキュメンタリー映画として高く評価されており、現在もなお全国映画館で追加＆復活上映されており、4月27日よりU-NEXTにて独占配信がスタートしている。
吉井が音楽活動の原点である10代の頃のバンド仲間であり、“恩人”と語るEROとの再会をきっかけに制作が始まったドキュメンタリー。かつて吉井は、EROがボーカルを務めていたバンド・URGH POLICEにベーシストとして参加しており、その経験が後のTHE YELLOW MONKEY結成へとつながっていった。映画では、脳梗塞で倒れたEROと約40年ぶりにセッションすることを目指す中、吉井自身に喉頭がんが発覚するも、音楽への情熱を絶やさず病と向き合う姿が描かれる。監督を務めたのは映像作家・エリザベス宮地氏。500時間以上におよぶ密着映像から、吉井の素顔と決意をていねいに収めている。
同サウンドトラックは、劇中で描かれている吉井の苦悩と再生の軌跡を表現する“ドキュメンタリー歌集”として映画本編で使用された重要な楽曲群に加え、URGH POLICE時代の貴重な音源、影響を受けたアーティストの楽曲のカバー音源までを網羅し、さらに吉井とEROの新曲のデモ音源が収録され、「その後の“みらいのうた”」も感じ取ることができる。映画の物語を追体験できる音楽版『みらいのうた』となる。
■映画『みらいのうた』オリジナル・サウンドトラック / Various Artists
＜CD収録曲＞
「みらいのうた（NIPPON BUDOKAN, 2021.12.28）」吉井和哉
「人形の家」吉井和哉
「Hysteric Glamour（Kichijoji Zenshinza Gekijo, 1986.12.21）」URGH POLICE
「Getting The Fame（Kichijoji Zenshinza Gekijo, 1986.12.21 -Short size）」URGH POLICE
「JAM（TOKYO DOME, 2001.1.8）」THE YELLOW MONKEY
「Bye-Bye Show（TOKYO DOME, 2023.6.29）」BiSH
「世界の終わり（TRIAD ROCKS, 2015.5.19）」吉井和哉
「復活の日」THE YELLOW MONKEY
「バラ色の日々（TOKYO DOME, 2024.4.27）」THE YELLOW MONKEY
「声（オハラ☆ブレイク’24, 2024.9.28）」吉井和哉
「Getting The Fame（from 映画『みらいのうた』）」ERO / 吉井和哉 / 鶴谷崇
「みらいのうた（Instrumental -Violin Ver.）」
「Getting The Fame（Instrumental -Organ Ver.）」
「新曲 demo」吉井和哉
「新曲 demo」ERO
【写真】渋かっこいい…真剣な表情でトークする吉井和哉
同映画は、『第38回東京国際映画祭』に公式出品され、『第35回 日本映画批評家大賞』にて「ドキュメンタリー賞」を受賞するなど、ドキュメンタリー映画として高く評価されており、現在もなお全国映画館で追加＆復活上映されており、4月27日よりU-NEXTにて独占配信がスタートしている。
同サウンドトラックは、劇中で描かれている吉井の苦悩と再生の軌跡を表現する“ドキュメンタリー歌集”として映画本編で使用された重要な楽曲群に加え、URGH POLICE時代の貴重な音源、影響を受けたアーティストの楽曲のカバー音源までを網羅し、さらに吉井とEROの新曲のデモ音源が収録され、「その後の“みらいのうた”」も感じ取ることができる。映画の物語を追体験できる音楽版『みらいのうた』となる。
■映画『みらいのうた』オリジナル・サウンドトラック / Various Artists
＜CD収録曲＞
「みらいのうた（NIPPON BUDOKAN, 2021.12.28）」吉井和哉
「人形の家」吉井和哉
「Hysteric Glamour（Kichijoji Zenshinza Gekijo, 1986.12.21）」URGH POLICE
「Getting The Fame（Kichijoji Zenshinza Gekijo, 1986.12.21 -Short size）」URGH POLICE
「JAM（TOKYO DOME, 2001.1.8）」THE YELLOW MONKEY
「Bye-Bye Show（TOKYO DOME, 2023.6.29）」BiSH
「世界の終わり（TRIAD ROCKS, 2015.5.19）」吉井和哉
「復活の日」THE YELLOW MONKEY
「バラ色の日々（TOKYO DOME, 2024.4.27）」THE YELLOW MONKEY
「声（オハラ☆ブレイク’24, 2024.9.28）」吉井和哉
「Getting The Fame（from 映画『みらいのうた』）」ERO / 吉井和哉 / 鶴谷崇
「みらいのうた（Instrumental -Violin Ver.）」
「Getting The Fame（Instrumental -Organ Ver.）」
「新曲 demo」吉井和哉
「新曲 demo」ERO