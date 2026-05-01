ガールズカルチャーマガジン『BEEEEM』限定ポストカード付き販売決定 FRUITS ZIPPER上海公演カット使用
ガールズカルチャーマガジン『BEEEEM』のvol.1およびvol.2が、5月2日から東京・書泉ブックタワー、書泉グランデにて限定特典付きで販売されることが決定した。特典には、FRUITS ZIPPERの上海公演で撮影されたカットを使用したポストカードが付属する。書泉オンラインでも5月1日午後6時から取り扱いが開始される。
【写真】FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、最新アーティスト写真
同ポストカードは、2025年11月に開催された『FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025 in 上海』の密着取材時に撮影されたビジュアルを使用したもの。『BEEEEM』vol.2では、同公演の特集が掲載されており、現地の熱狂と興奮をレポート。セットリストとライブ写真もふんだんに収録されている。
また、裏表紙および巻末にはSWEET STEADYが登場しているほか、アイドルプロジェクト『PEAK SPOT（ピークスポット）』に所属するlog youのロングインタビュー、Toi Toi Toiのメンバー・さくらももの撮り下ろしグラビアなども掲載されている。
なお、限定ポストカード付きは在庫がなくなり次第終了となる。
【写真】FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、最新アーティスト写真
同ポストカードは、2025年11月に開催された『FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025 in 上海』の密着取材時に撮影されたビジュアルを使用したもの。『BEEEEM』vol.2では、同公演の特集が掲載されており、現地の熱狂と興奮をレポート。セットリストとライブ写真もふんだんに収録されている。
また、裏表紙および巻末にはSWEET STEADYが登場しているほか、アイドルプロジェクト『PEAK SPOT（ピークスポット）』に所属するlog youのロングインタビュー、Toi Toi Toiのメンバー・さくらももの撮り下ろしグラビアなども掲載されている。
なお、限定ポストカード付きは在庫がなくなり次第終了となる。