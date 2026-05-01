中山優馬、独立後初の音楽リリース 新曲「ReTRY」「SPARK」デジタル配信へ「どちらも自信作です」
歌手で俳優の中山優馬が、20日に新曲「ReTRY」「SPARK」をデジタルリリースし、ミニジュエルキーホルダーを発売することが決定した。
【写真】アンニュイな表情が印象的な中山優馬
2025年に自身初となる“作・演出・出演”のトータルプロデュースを担当した舞台『ONE MAN'25 -ReTRY-』で初披露した、ショートドラマアプリHelo『奥様は将軍夫!?今日からオフィスが戦場です』の主題歌にもなった、楽曲「ReTRY」(c/w「reach for the light」)。そして、2026年1月から行った『YUMA NAKAYAMA LIVE TOUR2026 SPARK』で披露をした新曲「SPARK」(c/w「雨の後には」)を発売する。
また、5日、6日に東京・日本橋三井ホールで開催される「ONE MAN'26-Select-」会場では、限定特典アザージャケット付きで先行販売。30日、31日の大阪・松下IMPホールでも販売される。
「ReTRY」(c/w「reach for the light」)と「SPARK」(c/w「雨の後には」)のデジタルリリースにあわせ、ミニジュエルキーホルダーをタワーレコードにて発売決定。タワーレコード限定アザージャケットも数量限定にて特典配布する。
■中山優馬コメント
独立後、初となる音楽のリリースです。どちらも自信作です。今は配信で手軽に音楽が聴ける時代ですが配信だけでなく、ミニジュエルキーホルダーという新たな試みで音楽と共に特典映像や、CDの4分の1サイズになった商品も手に取って楽しんでいただけたらと思います。
中山優馬
【写真】アンニュイな表情が印象的な中山優馬
2025年に自身初となる“作・演出・出演”のトータルプロデュースを担当した舞台『ONE MAN'25 -ReTRY-』で初披露した、ショートドラマアプリHelo『奥様は将軍夫!?今日からオフィスが戦場です』の主題歌にもなった、楽曲「ReTRY」(c/w「reach for the light」)。そして、2026年1月から行った『YUMA NAKAYAMA LIVE TOUR2026 SPARK』で披露をした新曲「SPARK」(c/w「雨の後には」)を発売する。
「ReTRY」(c/w「reach for the light」)と「SPARK」(c/w「雨の後には」)のデジタルリリースにあわせ、ミニジュエルキーホルダーをタワーレコードにて発売決定。タワーレコード限定アザージャケットも数量限定にて特典配布する。
■中山優馬コメント
独立後、初となる音楽のリリースです。どちらも自信作です。今は配信で手軽に音楽が聴ける時代ですが配信だけでなく、ミニジュエルキーホルダーという新たな試みで音楽と共に特典映像や、CDの4分の1サイズになった商品も手に取って楽しんでいただけたらと思います。
中山優馬