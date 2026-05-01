【それSnow Manにやらせて下さい】ラウール＆天才姉妹“Bumpy”再始動 中村倫也＆神木隆之介がプレッシャーゲームに挑む
9人組グループ・Snow Manが出演する8日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャル（後7：00）は、「ラウール＆ダンス天才姉妹のチーム“Bumpy”再始動」「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」の2本立てとなる。
【写真】渡辺翔太＆深澤辰哉、マーライオンの前でポーズ
ラウールとダンス天才姉妹ほなつ（現在中学1年）・ゆいな（現在高校2年）の3人で組んだダンスチーム”Bumpy”が、1年4ヶ月ぶりに再始動する。前回の日本予選大会で日本一となり、世界大会への切符を獲得し猛練習したラウールたちだったが、世界大会の直前、ラウールの腰の負傷というアクシデントにより、出場を辞退する結末に…。
その悔しい思いを払拭するため、“Bumpy”が1年4ヶ月ぶりに再集結。世界中から約6万人が参加する世界最高峰のダンス大会で、再び世界一を目指す。今回は、再集結した3人が日本予選に挑むまでの4ヶ月間に完全密着する。
スタジオゲストには前回も本企画を一緒に見守った木村佳乃、TAKAHIROが登場。全員が息をのんで見守る中、日本予選で優勝し、世界一への道を開くことはできるのか。
世の中にある、一見簡単に“出来そうだけど”実際にやってみたら“出来なさそう”な事や技に1人ずつ挑戦して成功、すなわち“完コピ”し、失敗する事なく10人連続で成功を目指すチャレンジ企画「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」第3弾が登場。ゲストには、番組3度目の出演となる中村倫也と、初出演の神木隆之介が参戦。Snow Manと共に究極の連帯責任プレッシャーゲームに挑む。
【写真】渡辺翔太＆深澤辰哉、マーライオンの前でポーズ
ラウールとダンス天才姉妹ほなつ（現在中学1年）・ゆいな（現在高校2年）の3人で組んだダンスチーム”Bumpy”が、1年4ヶ月ぶりに再始動する。前回の日本予選大会で日本一となり、世界大会への切符を獲得し猛練習したラウールたちだったが、世界大会の直前、ラウールの腰の負傷というアクシデントにより、出場を辞退する結末に…。
スタジオゲストには前回も本企画を一緒に見守った木村佳乃、TAKAHIROが登場。全員が息をのんで見守る中、日本予選で優勝し、世界一への道を開くことはできるのか。
世の中にある、一見簡単に“出来そうだけど”実際にやってみたら“出来なさそう”な事や技に1人ずつ挑戦して成功、すなわち“完コピ”し、失敗する事なく10人連続で成功を目指すチャレンジ企画「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」第3弾が登場。ゲストには、番組3度目の出演となる中村倫也と、初出演の神木隆之介が参戦。Snow Manと共に究極の連帯責任プレッシャーゲームに挑む。