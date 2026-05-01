『片田舎のおっさん、剣聖になる』第2期は7月8日放送！PV解禁でOP主題歌はユニコーン
テレビアニメ『片田舎のおっさん、剣聖になるII』が、7月8日よりテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠、BS朝日、AT-Xにて放送されることが発表された。あわせて、オープニング主題歌アーティストがロックバンド・ユニコーンに決定し、オープニング主題歌「クレナイノハ」を使用したPV第3弾、第2期で新たに登場する追加キャラクターを含めた13キャラクターが描かれたキービジュアルが解禁された。
【画像】そのキャラ出るの！？公開された『剣聖になる』第2期の場面カット
公開されたPV第3弾では、その主題歌に乗せて、“最強の剣聖”と呼ばれるベリル・ガーデナントが未だ越えられない壁、父・モルデア・ガーデナントと対峙する、緊迫感溢れる映像となっている。
キービジュアルではベリル・ガーデナントと王国騎士団、魔法師団のメインキャラクターに加えて第2期で新たに登場するヴェルデアピス傭兵団のハノイ・クレッサ、クリウ・ライバーク、プリム、謎の傭兵のホワイト・メイデン、スフェンドヤードバニアの国教でスフェン教教皇のモーリス・パシューシカなど追加キャラクターを含めた総勢13キャラクターが描かれており、新たな戦いの幕開けを予感させる一枚に仕上がっている。
OP主題歌を担当するユニコーンは「時を経て美しく色付く葉を「おっさん」に重ねてイメージしました。それと、昨今はオープニングを飛ばすボタン（自動）があるので、歌で始まって歌で終わる曲にしました」とコメントを寄せた。
『片田舎のおっさん、剣聖になる』は、著者・佐賀崎しげる＆イラストレーター・鍋島テツヒロによって生み出されたノベルを原作とした王道の剣客無双ファンタジーで、乍藤和樹によるコミカライズやスピンオフ2タイトルと合わせてシリーズ累計900万部を突破している話題作。原作ノベルを元に制作されたTVアニメの第1期は2025年4月よりテレビ朝日系全国24局ネット"IMAnimation"枠・BS朝日・AT-Xにて放送、Prime Videoにて世界独占配信され全世界の話題を席巻した。
【キャスト】
ベリル・ガーデナント：平田広明
アリューシア・シトラス：東山奈央
スレナ・リサンデラ：上田瞳
クルニ・クルーシエル：広瀬ゆうき
フィッセル・ハーベラー：矢野妃菜喜
ミュイ・フレイア：仲田ありさ
ルーシー・ダイアモンド：斎藤千和
ヘンブリッツ・ドラウト：石川界人
モルデア・ガーデナント：内田直哉
公開されたPV第3弾では、その主題歌に乗せて、“最強の剣聖”と呼ばれるベリル・ガーデナントが未だ越えられない壁、父・モルデア・ガーデナントと対峙する、緊迫感溢れる映像となっている。
キービジュアルではベリル・ガーデナントと王国騎士団、魔法師団のメインキャラクターに加えて第2期で新たに登場するヴェルデアピス傭兵団のハノイ・クレッサ、クリウ・ライバーク、プリム、謎の傭兵のホワイト・メイデン、スフェンドヤードバニアの国教でスフェン教教皇のモーリス・パシューシカなど追加キャラクターを含めた総勢13キャラクターが描かれており、新たな戦いの幕開けを予感させる一枚に仕上がっている。
OP主題歌を担当するユニコーンは「時を経て美しく色付く葉を「おっさん」に重ねてイメージしました。それと、昨今はオープニングを飛ばすボタン（自動）があるので、歌で始まって歌で終わる曲にしました」とコメントを寄せた。
『片田舎のおっさん、剣聖になる』は、著者・佐賀崎しげる＆イラストレーター・鍋島テツヒロによって生み出されたノベルを原作とした王道の剣客無双ファンタジーで、乍藤和樹によるコミカライズやスピンオフ2タイトルと合わせてシリーズ累計900万部を突破している話題作。原作ノベルを元に制作されたTVアニメの第1期は2025年4月よりテレビ朝日系全国24局ネット"IMAnimation"枠・BS朝日・AT-Xにて放送、Prime Videoにて世界独占配信され全世界の話題を席巻した。
【キャスト】
ベリル・ガーデナント：平田広明
アリューシア・シトラス：東山奈央
スレナ・リサンデラ：上田瞳
クルニ・クルーシエル：広瀬ゆうき
フィッセル・ハーベラー：矢野妃菜喜
ミュイ・フレイア：仲田ありさ
ルーシー・ダイアモンド：斎藤千和
ヘンブリッツ・ドラウト：石川界人
モルデア・ガーデナント：内田直哉
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