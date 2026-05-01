ＴＷＩＣＥやＳｔｒａｙ Ｋｉｄｓなどを擁する韓国芸能プロダクション・ＪＹＰエンターテインメントが最近、正体不明の新たな複数の名前を特許庁へ出願している事実が明らかになり、国内外のＫ−ＰＯＰファンから耳目を集めていると１日、現地メディアのスポーツ京郷などが報じた。

記事によると、ＪＹＰは２３日に「キラクル（ＫＩＲＡＫＬＥ）」「テルミコ（ＴＩＲＵＭＩＣＯ）」「カプシア（ＣＡＰＰＵＳＩＡ）」「チェリシャ（ＣＨＥＲＹＳＨＡ）」の４つをハングル・英語表記で出願していることが確認されたという。出願された商品・サービスの区分は異なり、カプシアはカバン関連、チェリシャはアクセサリーなど、タルミコはコスメ・アプリ・アクセサリーなどの区分に指定され、キラクルのみが唯一エンターテインメントサービス業に該当する区分に指定されていたと伝えた。

ＪＹＰは２０２１年９月にＮＭＩＸＸ（エンミックス）の商標を出願し、約５カ月後の２２年２月に女性グループ・ＮＭＩＸＸのデビューを発表した前例があるため、Ｋ−ＰＯＰファンの間では「キラクル」が新人グループ、またはユニット名の候補ではないかと推測されているという。