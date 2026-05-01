4月30日深夜に放送されたラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』（ニッポン放送ほか）で、4月28日に体調不良により当面の間の休養を発表した、バナナマンの日村勇紀について語られた。

「岡村隆史さんは2026年に入って、2回ほど日村さんと食事をともにしており、3カ月ぐらい前には一緒にお寿司を、1カ月ほど前には奥さんでフリーアナウンサーの神田愛花さんをまじえ、イタリアンを食べたそうです。少食の岡村さんから見て、ふくよかな体形の日村さんはたくさん食べそうに見えたものの、食べる量が自分とほぼ変わらなかったため『もうちょっと食べられるんちゃうかなって』と感じた、と語っていました」（スポーツ紙記者）

岡村によれば日村は、土日はほぼ地方へロケに行くことが多かったという。さらに、金曜の深夜にはラジオ番組『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』（TBSラジオほか）があり、翌日は朝から仕事をこなしていた。岡村は53歳という日村の年齢に触れ「やっぱり、体が追いついてけえへんというか」とねぎらった。

さらに、岡村が2010年に経験した、自身の休養にも触れる場面もあった。

「岡村さんは、若手時代は体力もあり、ほぼ寝ずに仕事ができていたものの『僕なんかも40（歳）で1回、パーン、休みますしね』と振り返っていました。岡村さんもある程度、休むことが大切だと考えているようでした」（同前）

日村への思いを語った岡村だが、かねてよりXでは、2人の気質が似ていると指摘する声があった。

「岡村さんも日村さんも、芸風はハチャメチャに見えるものの、根幹の部分ではきちんと仕事に向き合う、非常に生真面目なタイプです。芸歴としては、ナインティナインが数年、先輩にあたりますが、日村さんは岡村さんの2歳下と、年齢も近いため“ほぼ同期”のような気持ちを持っているのでしょう」（放送作家）

日村のニュースを、岡村は他人ごとと思えなかったのかもしれない。